我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：對中國104%關稅 自9日午夜生效

最高院叫停聯邦法官裁決 被炒的聯邦僱員無法重返崗位

中官媒曝6大招應對美關稅戰 強調「中國不怕事」

記者謝守真／即時報導
應對美國關稅戰，中國官媒透露，北京至少準備「六大招」反制，包括大幅加徵美大豆及高粱等農產品關稅、暫停芬太尼合作、禁止進口美國電影等。（美聯社）
應對美國關稅戰，中國官媒透露，北京至少準備「六大招」反制，包括大幅加徵美大豆及高粱等農產品關稅、暫停芬太尼合作、禁止進口美國電影等。（美聯社）

美國總統川普對中國的關稅威脅步步進逼，並揚言將再加徵50％關稅，對此中國商務部8日一早回應稱「奉陪到底」。新華網時政類微信公眾號《牛彈琴》更透露，中國官方至少準備了「六大招」來反制美國關稅措施，包括：大幅加徵美國大豆及高粱等農產品關稅、暫停芬太尼合作、禁止進口美國電影等。

針對川普最新關稅威脅，《牛彈琴》8日午間發文表示，「事態，讓人很氣憤」，並稱兵來將擋，水來土掩。中國不惹事，但也不怕事。

文章並透露，中方已準備至少六大招應對美國關稅戰爭：一、大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅；二、禁止美禽肉輸中；三、暫停中美芬太尼合作；四、服貿領域反制措施；五、禁止進口美國電影；六、調查美企在中國知識產權獲益情況。

《牛彈琴》指，有消息人士稱，鑑於近期美方霸凌行徑，中方正考慮大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅。同時，鑑於美國頻繁爆發禽流感，相關方面強烈建議中方禁止進口美國禽肉，確保中國人民食品安全。

其次，北京將暫停中美芬太尼合作。《牛彈琴》稱，據了解，由於美方再次加徵50%關稅，中國政府正考慮停止與美方的芬太尼合作。很簡單，美方根本無視中方出於人道主義的幫助，不但不理解中方誠意和善意，還各種抹黑、甩鍋、推責，已嚴重損害中美芬太尼合作的基礎。

至於服貿領域反制措施，《牛彈琴》表示，消息人士透露，這包括限制美公司參與採購、限制開展法律諮詢等業務合作。美國對中服務貿易長期順差，美國政府所謂「對等關稅」，無疑給美國當下擁有巨額順差的服務業出口帶來嚴重危機。

《牛彈琴》還指出，據有關專家透露，鑑於美方威脅升級對中關稅，有關部門正在研究減少、甚至禁止進口美國電影。另，據消息人士透露，鑑於美國相關企業在華獲得巨大壟斷利益，有關部門研究對上述情況開展調查。

《牛彈琴》最後寫道，「很簡單，來而不往非禮也」。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅，從來不是與中方打交道的正確方式。這是一場偉大博弈，是福不是禍，是禍躲不過，若這就是中國發展過程中必然要面臨的劫，那就必須勇敢面對。

文章並措詞強硬表示，現在的中國已不是100年前的中國，不是40年前的中國，也不是4年前的中國。最後要說一句，「這個世界，出來混，總是要還的，關稅戰帶給美國的風暴，才剛開始。」

關稅 川普 禽流感

上一則

美步步進逼 胡錫進籲北京擴大核武庫、做最壞的準備

延伸閱讀

白宮：對中國104%關稅 自9日午夜生效

白宮：對中國104%關稅 自9日午夜生效
泛歐交易所執行長：美國開始看起來像新興市場

泛歐交易所執行長：美國開始看起來像新興市場
美貿易代表葛里爾：關稅政策4/9如期上路 政策已有成果

美貿易代表葛里爾：關稅政策4/9如期上路 政策已有成果
韓代總統韓悳洙：不會和中國、日本聯手對抗川普關稅

韓代總統韓悳洙：不會和中國、日本聯手對抗川普關稅

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58

超人氣

更多 >
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商
川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算

川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算
關稅來襲好市多要大漲價？CEO如此回應

關稅來襲好市多要大漲價？CEO如此回應