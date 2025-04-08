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美步步進逼 胡錫進籲北京擴大核武庫、做最壞的準備

中國新聞組／即時報導
隨著美中貿易戰不斷升高，環球時報前總編輯胡錫進呼籲北京當局，做最壞的準備，包括擴大中國的核武庫。圖為2019年10月1日中共建政70周年大閱兵時展示的巨浪-2潛射飛彈。巨浪-2可攜帶1至3枚核彈頭，據稱改進型射程可達8,000至9,000公里。（美聯社）
隨著美中貿易戰不斷升高，環球時報前總編輯胡錫進呼籲北京當局，做最壞的準備，包括擴大中國的核武庫。圖為2019年10月1日中共建政70周年大閱兵時展示的巨浪-2潛射飛彈。巨浪-2可攜帶1至3枚核彈頭，據稱改進型射程可達8,000至9,000公里。（美聯社）

美國總統川普當地時間7日威脅，若中國不在8日撤回對美國34%的報復性關稅，將在9日對中國再加徵50％的關稅。對此，環球時報前總編輯胡錫進8日發文稱，川普最新威脅相當於對中國發「最後通牒」，他呼籲北京當局做好一切準備，包括最壞的準備，擴大中國的核武庫，「在他們瘋狂鏈的盡頭實施令他們驚駭的威懾」。

川普揚言對從中國進口的產品再課徵50%新關稅，白宮指出，若加上即將實施的34%對等關稅，今年對中國加徵關稅的累計稅率將達到104%。

胡錫進表示，「54%的關稅與再加50%，這有很大區別嗎？」既然川普用最新威脅把中美談判解決貿易糾紛的大門基本堵死了，這個時候，必須談談底線思維了。

他預期，在高關稅下，中美雙邊貿易將迅速萎縮，幾近中斷。中美脫鉤將是雙方的痛苦，但中國對美出口只剩中國對外出口總額的14.6%，只占中國GDP的2.3%，並非對中國經濟的根本衝擊。

「重要的是，事情被逼到這一步，中國社會踏下心來應對，被逼出來的一定是韌性和新的開拓精神。只要努力，東方不亮西方亮，中國生生不息，中國發展的源泉也註定生生不息。」

胡錫進說，「說到這裡，必須談談更底線的事情，那就是，世界第一和第二大經濟體斷然脫鉤的過程和盡頭肯定不僅僅是經濟的事情。它將伴隨相互敵意的迅速發酵，形成地緣政治的嚴重不確定性，雙方的互動方式會不斷遭到華盛頓的毒化。」

「歷史的經驗是，當邊境上商隊消失時，就會有軍隊出沒；大海上商船越來越少時，軍艦就會成為主角。」因此他呼籲北京當局做好一切準備，包括最壞的準備。軍力建設對中國至關重要，中國核武庫的擴大尤其是關鍵所在。

胡錫進稱，「我們的對面已經瘋了，中國必須在他們瘋狂鏈的盡頭實施令他們驚駭的威懾，確保他們的衝動和所作所為不穿越最後的臨界點走向極限。我們這樣的震懾力需要是充分強大的、毫無疑問的。要讓對方充分了解我們的意志不可撼動。」

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