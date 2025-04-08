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因應美關稅戰衝擊？西班牙總理10日將訪中會習近平

記者謝守真／即時報導
中國外交部宣布，西班牙總理桑傑士（左）將於4月10日至11日赴中國訪問，屆時還將與中國國家主席習近平會面。（新華社資料照）
中國外交部宣布，西班牙總理桑傑士（左）將於4月10日至11日赴中國訪問，屆時還將與中國國家主席習近平會面。（新華社資料照）

美國總統川普對等關稅生效在即，全球各國領導人努力尋求解方或對策，以降低風險。時值此刻，中國外交部8日宣布，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於4月10日至11日赴中國訪問，屆時還將與中國國家主席習近平會面。桑傑士此訪將是其自去年9月後，再次到中國出訪。

在4月8日下午例行記者會上，中國外交部發言人林劍針對媒體問及桑傑士此次訪中行時指出，中方希望以桑傑士此訪為契機，推動中西全面戰略夥伴關係在新的起點上取得更大發展。林劍表示，此次是桑傑士3年內第3次訪中。訪問期間，習近平將與桑傑士首相會見，中國國務院總理李強也將與其舉行會談。

林劍接著指，西班牙是中國在歐盟的重要合作夥伴。雙方始終秉持互尊互信、互利共贏精神，雙邊關係走在中國同歐洲國家關係前列，今年是中西全面策略夥伴關係建立20周年，中方希望以桑傑士首相此訪為契機，深化兩國戰略互信，擴大開放合作，攜手應對全球性挑戰，推動中西全面戰略夥伴關係在新的起點上取得更大發展。

此前，在川普宣布對歐盟加徵20％對等關稅後，桑傑士即宣布一項價值141億歐元（下同，約155億美元）的援助計畫，用以保護可能受美國關稅政策衝擊的經濟。

另，彭博曾引述匿名知情人士報導稱，桑傑士此行正值歐盟在美國總統川普掀起貿易戰引發動盪後，重新思考全球貿易關係。另，除至中國訪問外，桑傑士也將造訪越南，桑傑士希望透過越南行，建構新的市場機會。

報導並稱，中國駐西班牙大使姚敬曾在馬德里讚許桑傑士的「務實態度」，並說中企正磋商在西班牙額外投資30億元。中企已在去年9月宣布投資約70億元，大部分在西班牙汽車領域。

姚敬還說，中國車企尋求在歐洲設廠，以規避歐洲對華電動車的加稅，新的投資將集中在西班牙的南部地區。

歐盟 川普 關稅

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