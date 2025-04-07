網紅當甲亢哥翻譯辱華 央視打碼

李美越(左二)被央視打碼。(央視新聞截圖)

當前中美關稅 戰打得火熱，有3800萬粉絲的美國網紅「IShowSpeed」（甲亢哥）到訪中國並沿途直播，官方藉此大做中美民間交流的宣傳；但為甲亢哥擔任隨身翻譯的美越混血網紅李美越，不僅翻譯有誤，還發表爭議言論登微博 熱搜。官媒央視新聞頻道介紹甲亢哥中國行時，將李美越打碼處理，被網友解讀為遭到官方封殺。

綜合觀察者網、九派新聞報導，之前甲亢哥去理髮店，理髮師說甲亢哥的髒辮（雷鬼頭）結構複雜，怕解開沒法恢復原樣，李美越卻跟甲亢哥說，理髮師嫌他頭髮髒，不給做頭髮。

事後網紅李美越致歉，稱自己不可能故意毀壞中國形象，他是因為節目效果、文化差異等原因，造成誤會；但理髮店的工作人員表示，李美越並未向門店私下道歉，但是有看到他的公共道歉視頻，門店和店員也都接受他的道歉。

只是理髮店人員也表示，因為不懂英文，當時並不知道李美越翻譯的內容是什麼，此事對門店有負面影響，通過抖音 平台來理髮的客流量少了30%。

報導指出，李美越還用貶詞「chick」稱要介紹中國女孩給甲亢哥，讓甲亢哥也感到尷尬，嚴肅地說了聲「不」。李美越也表示，甲亢哥粉絲太嚇人了，不像正常人。事後，有不少博主和網友發視頻，喊話李美越出來道歉。

李美越稱自己從小在美國長大，習慣用「chick」和「dude」來稱呼女性和男性；「Chinese chick」的意思是中國的女孩，並非貶義詞。關於對中國粉絲的評價，他表示這是基於觀看甲亢哥之前的視頻後得出的結論，認為一些粉絲的行為不太正常。不過，對李美越道歉內容，網友並不買帳。