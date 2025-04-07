A股遭美關稅重擊 中國資委旗下平台也增持救火

面對A股劇烈波動，繼中央匯金後，中國國資委旗下平台中國誠通也宣布增持ETF等來救市。（路透）

面對美國「對等關稅 」重擊中港股，繼中央匯金後，另一有中國政府背景的「國家隊」中國誠通，晚間在其官方微信 發文，表示增持指數股票型基金（ETF）和央企股票，堅定看好中國資本市場發展前景，將當好上市公司的長期投資者。

據發布，中國誠通旗下誠通金控和誠暘投資增持ETF和中國中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行。

中國誠通還稱，作為中國國務院 國資委資本運營平台，堅定看好中國資本市場發展前景，後續將進一步發揮中國國有資本運營公司功能作用，持續大額增持中國央國企股票和科技創新類股票，當好上市公司的長期投資者，有力支持上市公司高質量發展。

中國誠通全名為中國誠通控股集團有限公司，成立於1992年，是中國國務院國資委監管的中央企業，註冊資本為人民幣113億元，主營業務包括基金投資、股權運作、資產管理、金融服務以及戰略新興產業孵化平台。

在此之前，近年也多次出手救市，由中國主權基金中投公司百分百控股的中央匯金公司，也於今天盤中宣布，看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，表示已再次增持了ETF，並稱「未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行」。

中央匯金是中國國有獨資公司，管理國有重點金融企業，還能代表政府行使出資人的權利和義務，過去也曾多次出手救市，如二○二三年十月，增持中國國有四大行股份，公告買入ETF並將在未來繼續增持，以及二○二四年二月時表態，已於近日擴大ETF增持範圍，未來繼續加大力度等。截至2024年6月30日，中央匯金的總資產規模達人民幣7.76兆元。

面對川普「對等關稅」衝擊，中國A股上證、深證成指、創業板指三大指數今均低開低走，分別收跌百分之七點三四、九點六六、十二點五，全市場超過兩千九百檔股票跌停，上證指數失守三千一百點關口，被中媒稱為「史詩級暴跌」；港股也沒能倖免，恆生指數收跌逾百分之十三，狂瀉超過三千點，創亞洲金融危機以來最大單日跌幅。