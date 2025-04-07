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湘潭大學宿舍投毒案 研究生「故意殺人」一審判死

世界新聞網╱即時報導
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湘潭市中級人民法院檔案照。（中新社）
湘潭市中級人民法院檔案照。（中新社）

湖南省湘潭市中級人民法院7日一審公開宣判被告周立人故意殺人案，以故意殺人罪判處被告周立人死刑，剝奪政治權利終身。

法院經審理查明，被告周立人與被害人張某某、被害人周某某系湘潭大學2022級碩士研究生。 2023年6月，周立人調入張某某等人居住的寢室。此後，周立人因瑣事與張某某等室友多次爭執，產生積怨。 2024年1月，周立人從網路下載多篇涉及秋水仙鹼的資料，並購買秋水仙鹼粉末藏於寢室衣櫃。

2024年3月至4月，周立人與室友張某某、周某某矛盾不斷升級並發生多次激烈爭吵。 4月3日，周立人得知兩人向學校要求將其調出該寢室，隨後向寢室內張某某、周某共食的罐裝麥片內投放秋水仙鹼粉末。 4月7日，張某某食用該麥片後出現嘔吐等症狀，並到醫院就診。 4月13日，張某某經搶救無效死亡。經鑑定，張某某系急性秋水仙鹼中毒致多重器官系統衰竭而死亡。 4月17日，周立人被公安機關逮捕歸案。另查明，周立大學本科所學專業內容涉及秋水仙鹼。

法院審理認為，被告周立人為洩私憤，向寢室內兩名室友共食的罐裝麥片內投放劇毒物質，致張某某一人死亡，其行為構成故意殺人罪。周立人因日常瑣事對室友不滿，利用所學專業知識，趁機投毒，意圖殺害兩名室友，周某某因未食用而倖免；在張某某毒發搶救期間，刻意隱瞞事實，延誤救治，終致張某某多器官系統功能衰竭身亡；案發後，試圖隱瞞惡劣，延誤救治，終致張某某多器官系統功能衰竭身亡；案發後，試圖掩飾惡劣，延遲救物證罪，終致張某某多器官系統功能衰竭身亡；案發後，試圖掩飾惡劣，依極度犯罪行為證依極度懲罰法院依法作出前述判決。

根據此前的報導，該案被網民稱為「朱令案翻版」。張姓死者的姊姊稱嫌犯常常被調換寢室，最後換到與弟弟同一寢室，期間弟弟多次與嫌犯就衛生問題爭執，並申請換寢，但都沒被校方許可。

綜合紅星新聞、北京青年報和南方都市報報導，周立人是湘潭大學馬克思主義學院研二生，根據其同學以及死者張姓學生的姊姊說法，周立人因為晚歸、上廁所沒沖乾淨等生活習慣問題，時常與同住室友發生衝突，已經四度換寢。去年6月，因法學院宿舍剛好有空缺，周立人便入住張姓學生的寢室。

張姓學生的姊姊表示，弟弟此前曾在微信群裡提到過宿舍的事情，稱周立人和室友們相處不融洽，而弟弟因為是宿舍長，幫周立人刷過幾次廁所，並提醒他之後要注意一下衛生問題。她還提到，弟弟在周立人入住後不到一個月，就開始申請換到其他寢室，但沒能如願，最後慘遭毒手。

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