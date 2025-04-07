TikTok在美賣不賣 北京：依中國法律處理相關問題

中方將依據「中國的法律法規」處理涉及TikTok的相關問題。路透

針對美國總統川普 將TikTok （抖音國際版）在美業務出售期限再展延75天「不賣就禁」及雙方是否持續談判，中國外交部發言人林劍今天說，中方將依據「中國的法律法規」處理涉及TikTok的相關問題。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，林劍在回答外媒提問時，作上述表示。

林劍說，關於涉及到TikTok的問題，中方先前已多次闡明了原則立場，中方將依據「中國的法律法規」處理相關問題。而美方應為中國企業在美經營提供「開放、公平、公正和非歧視」的營商環境。

川普（Donald Trump）1月20日回任美國總統後即簽署命令，將法院原本裁定TikTok須於1月19日停止在美營運延後75天生效，也就是延到4月5日。這段期間，陸續傳出有數組美國買家在收購TikTok在美業務感興趣。

但在川普4月2日宣布對全球徵收對等關稅 ，並將中國對等關稅稅率定為34%後，儘管川普一度向中方喊話，願以降低關稅換取中方同意出售TikTok在美業務，但中方不為所動，導致川普在台北時間5日凌晨宣布，將TikTok在美業務出售期限再展延75天。

經營TikTok的字節跳動隨即發表聲明，指該公司尚與美國政府商談中，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧。依中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。這一表態形同宣告破局。