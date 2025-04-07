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涉偷拍南韓空軍基地 2中國高中生被刑事立案禁出境

記者賴錦宏/即時報導
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南韓4.5代戰機KF-21「獵鷹」（Boramae）去年已獲南韓「國防採購計畫管理局」（DAPA）許可量產。（美聯社）
南韓4.5代戰機KF-21「獵鷹」（Boramae）去年已獲南韓「國防採購計畫管理局」（DAPA）許可量產。（美聯社）

綜合韓聯社和「中央日報」7日報導，南韓京畿南部警察廳安全偵查科表示，2名中國人被以違反《軍事基地及軍事設施保護法》立案。

報導指，疑犯A某等涉嫌於上月21日下午3時30分許，在水原空軍基地附近利用手機和數位單眼相機擅自拍攝正在起飛和降落的戰鬥機。

目睹2人行為的居民隨即向警方通報。華城東灘警察署安保搜查負責人與京畿道警反恐防諜負責人趕到現場，帶2人到警局接受調查。警方指出，2人都在中國大陸的高中就讀，於事發3天前持觀光簽證進入南韓。警方從2人的單眼相機與手機中發現大量戰機照片。

南韓警方正在通過手機取證等手段，調查2人是否在其他軍事設施、機場、港口等重要設施進行過非法活動。警方也對A某等人進行刑事立案，並採取限制出境措施。據了解，其中一名少年在調查中表示，平時就有拍攝飛機照片的興趣，但南韓警方仍會保留一切可能性，繼續搜查。

南韓警方去年11月也接獲檢舉，稱有中國大陸民眾在首爾瑞草區使用無人機，拍攝南韓國家情報院的上空。今年1月則有中國大陸民眾使用無人機拍攝濟州國際機場。警方目前在2事件中都未確認大陸民眾有間諜嫌疑。

南韓 觀光 間諜

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