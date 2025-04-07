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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

A股放量大跌 中版國安基金進場救市增持ETF

中國新聞組／即時報導
中股7日放量大跌，鄰近收盤前，中央匯金公司宣布，已進場增持ETF。（路透）
中股7日放量大跌，鄰近收盤前，中央匯金公司宣布，已進場增持ETF。（路透）

川普貿易戰引爆全球金融市場恐慌情緒，中股三大指數7日集體爆量收黑。截至收盤， 上證指數收跌7.34%，跌破3100點整數關口，來到3096.58點。深證成指收跌9.66%，創業板指收跌12.5%。

滬深兩市周一成交額約人民幣1兆5877.99億元，較前一個交易日放量約人民幣4501.79億元。全市場僅106檔股票上漲，5284檔股票下跌。

鄰近中股收盤前，隸屬中國官方的中央匯金公司公告稱，「堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行」。

不過中央匯金公司並未說明此次增持的金額，以及未來還可增持的額度有多少。

官網介紹，中央匯金公司是依據中國公司法由中國官方出資設立的國有獨資公司，代表中國官方依法行使對國有商業銀行等重點金融企業出資人的權利和義務。

截至2024年6月30日，中央匯金公司控股參股機構包括國家開發銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國光大集團、中國出口信用保險公司、中國再保險（集團）股份有限公司等數十家大型金融機構。

保險 川普 貿易戰

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