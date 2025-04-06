中國學者評反制川普加關稅：掀桌子會被踢出供應鏈

中國財經學者付鵬認為，川普加徵關稅是採購商對供應商的常見策略，若「掀桌子」不參與談判，形同放棄投標機會，將被排除在供應鏈之外。（取材自抖音百科）

美國總統川普 宣布對中國加徵34%對等關稅 後，中方也祭出同等反制措施，但在中國不無質疑聲音。中國財經學者付鵬認為，川普此舉是採購商對供應商的常見策略，若「掀桌子」不參與談判，形同放棄投標機會，將被排除在供應鏈 之外。

付鵬2024年11月24日曾在匯豐集團內部投資講座中直言，當今中國在有效需求不足及中產階級殞落下，官方的救經濟措施已無法像2008年般奏效，相關內容隨即在中國網路上廣傳，但也導致他的社群媒體帳號事後一度被封。

付鵬表示，川普（Donald Trump）的對等關稅做法，如同採購商召集所有供應商展開談判，是招投標中常見的策略，如同中國醫藥集採的招標操作，而關稅上限就像是各投標企業的最低報價。許多人質疑川普宣布的各國關稅是「草台班子拉Excel表做的」，顯然並不了解招投標談判策略。

他指出，門檻（報價）設立後，有意投標的供應商就必須與採購方就供應條款進行談判，並圍繞這些條款與甲方（採購商）進行深入討論，以尋求共識。

付鵬認為，供應商如果選擇「掀桌子」不參與這場談判，那麼在某種程度上，已經等於放棄了這次投標的機會。而按照最高稅率標準執行關稅，就將被排除在這個供應鏈之外。

他表示，川普所使用的招投標博弈策略，小的供應商是沒得選擇的。這時，採購商便可利用這些小供應商組成的聯盟，與大供應商二次博弈以取得優勢。

除付鵬外，中國知名財經部落客老蠻也指出，甲方（採購者）才是規則的唯一制定者。無論在什麼場合，乙方（供應者）試圖挑戰甲方制定的規則，都必然失敗，而且是「人財兩空的慘敗」。

老蠻認為，全球唯一的甲方美國，現在堅定地啟動了修改全球貿易規則的進程，那麼所有的乙方都只剩一種選擇：「跟上它的步伐」。有任何一個乙方拒絕，就會被剔除出新的規則體系外，從此一蹶不振，沒有任何乙方可以承受這種後果。

他表示，一群只會賣貨的乙方，絕對不可能挑戰手裡有錢的甲方。而這個世界最搞笑的事情，就是「一群乙方聚在一起，聲討甲方不講道義」，還強迫甲方花錢買它們的東西。如果這群乙方居然還自己編出一套新的貿易規則出來，逼著甲方遵守，那就更搞笑了，沒有比這種事情更荒謬的笑話了。