關稅戰 人民日報再發聲：天塌不下來 隨時推降準降息

中共中央黨報《人民日報》6日晚釋出評論員文章指，美國再加徵關稅，短期內不可避免地對大陸出口造成負面影響，加大經濟下行壓力，但「天塌不下來」，未來將依形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具隨時可以推出。(路透)

美國總統川普宣布對等關稅 措施，對中國徵收34%關稅。中共中央黨報「人民日報」6日晚釋出最新評論文章指，由於美國在現有基礎上再加徵關稅，短期內不可避免對中國出口造成負面影響，加大經濟下行壓力，但「天塌不下來」，中國是超大規模經濟體，具有強大的抗壓能力，做好各種準備，未來將依據形勢需要，降準、降息 等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可推出。

川普關稅戰強勢襲來，人民日報6日晚在網站釋出預計7日刊出的「集中精力辦好自己的事」評論文章。文章指，美國政府逆世界潮流而動，對包括中國在內的幾乎所有貿易夥伴推出所謂的「對等關稅」，目前應客觀分析美濫施關稅對我影響，理性看待中國經濟發展良好態勢，堅定應對美這一輪遏制的信心。

文章表示，美國濫施關稅將對中國造成衝擊，但「天塌不下來」。此次美國政府對中加徵34%的關稅，加上先前加徵的關稅，將嚴重抑制雙邊貿易，短期內不可避免地對我出口造成負面影響，加大經濟下行壓力。但要看到，中國是超大規模經濟體，面對美國關稅霸凌衝擊，有強大的抗壓性。

文章並稱，近年積極構建多元化市場，對美市場依賴已在下降。中對美出口占全部出口份額已從2018年的19.2%降至2024年的14.7%，對美出口下降不會對整體經濟造成顛覆性影響。

然而，文章提到，美國內不少產品對大陸依存度較高。當前美國不僅在很多消費品上離不開中國，很多投資品和中間產品也需要從中國進口，有若干品類依存度超過50%，短期內在國際市場上很難找到替代來源。而當前中國經濟企穩向好，應對美關稅衝擊有底氣、有信心。2017年美國挑起對中國的貿易戰來，無論美國怎麼打、怎麼壓，中方始終保持發展和進步，展現越壓越強的韌性，這成為中方應對外部衝擊的最大底氣。

此外，文章提到，面對美濫施關稅的亂拳，心中有數、手上有招。中國已與美國打了8年貿易戰，並累積豐富鬥爭經驗。今年中國全國「兩會」上，推出許多政策，如將今年財政赤字率確定為4%左右，運用國債 資金擴大對「兩新」、「兩重」支持等都是超常規政策具體體現。

文章表示，面對高關稅持續壓縮對美貿易空間，更要把擴大內需作為長期戰略，努力把消費打造成經濟增長的主動力和壓艙石，發揮超大規模市場優勢。未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可推出；財政政策已明確要加大支出強度、加快支出進度，財政赤字、專項債、特別國債等視情仍有進一步擴張空間。同時，將以超常規力度提振大陸內消費，加快落實既定政策，並適時出台一批儲備政策。

文章最後稱，面對美方多變易變、極限施壓，中方沒有關上談判大門，但也不會心存僥倖，而是做好應對衝擊的各種準備。