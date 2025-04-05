反制美國後...中國聲明：我們不惹事 也不怕事

央視5日晚間播報中國官方對於美國總統川普重啟貿易戰的聲明。（圖／截自央視新聞）

美國總統川普 日前宣布對世界各地增加「對等關稅 」，中國的稅率被定為34%，中方4日也以34%稅率反制美國，還加上多項措施，中國官方5日晚間透過新華社發布聲明，強調「我們不惹事，也不怕事」，並指出中國「已經並將繼續採取堅決措施，維護自身主權安全發展利益」。

新華社5日晚間發布「中國政府關於反對美國濫施關稅的立場」，批評美國濫施關稅「嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定」。

聲明指出，中國是文明古國，禮儀之邦。中國人民崇尚以誠待人、以信為本。「我們不惹事，也不怕事，施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式」。中國已經並將繼續採取堅決措施，維護自身主權安全發展利益。中美經貿關係的本質應是互利共贏。美國應順應兩國和世界人民的共同期待，從維護兩國根本利益出發，停止以關稅為武器對華經貿打壓，停止損害中國人民的正當發展權利。

聲明並提到，無論國際風雲如何變幻，中國「對外開放的大門只會越開越大」，中國將繼續推進高水準對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，實施高水準的貿易和投資自由化便利化政策，打造市場化法治化國際化的一流營商環境。

聲明還指出，開放合作是歷史潮流，世界絕不會也不應該退回到相互封閉、彼此分割的狀態。互利共贏是人心所向，以鄰為壑的經濟霸凌終將反噬自身。「推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展，是國際社會共同責任」。

聲明最後強調，發展是世界各國的普遍權利，而不是少數國家的專利。「國際上的事情應該由大家共同商量著辦，世界前途命運應該由各國共同掌握」。聲明指出，貿易戰 、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。各國應當秉持共商共建共用原則，堅持真正的多邊主義，共同反對各種形式的單邊主義、保護主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。「世界要公道，不要霸道！」

上述聲明全文，也於5日晚間在央視新聞聯播，由主播全文播報。