我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股跌 中國外交部「翻牆」喊話：市場已做出反應

為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

美股跌 中國外交部發言人「翻牆」喊話：市場已做出反應

記者陳湘瑾／即時報導
中國外交部發言人林劍在社群媒體X上發文，指美國發起的關稅與對全球的貿易戰並不得人心。（擷自林劍X）
中國外交部發言人林劍在社群媒體X上發文，指美國發起的關稅與對全球的貿易戰並不得人心。（擷自林劍X）

美國總統川普2日宣布面向全球實施對等關稅，加上中國4日宣布對美國祭出多項反制措施，貿易戰快速升級，引發投資人大舉拋售美股。中國外交部發言人郭嘉昆和林劍5日分別在其X和臉書帳號喊話，指市場已經對美國的對等關稅措施做出反應，呼籲美國停止錯誤行為，透過平等協商與貿易夥伴解決分歧。

周五道瓊工業指數下跌2,231.07點或5.5%，收在38,314.86點，道瓊連兩日下跌超過3,900點，總市值蒸發約6兆美元；史坦普500指數下跌5.97%，收於5,074.08點；那斯達克指數下跌5.8%，收報15,587.79點，較去年12月高點回落逾22%

中國外交部發言人郭嘉昆4日早上於社群媒體臉書發文，附上5日美股三大指數集體下跌的數據，並表示「市場已經發聲。美國對全世界發動的貿易與關稅戰無端且毫無正當性。現在是美國停止錯誤行為，並通過平等協商與貿易夥伴解決分歧的時候了。」

另一位中國外交部發言人林劍同日在社群媒體X上發文，貼出《華爾街日報》報導的截圖，同樣是美股三大指數自美國對等關稅發布後一路下跌的圖表，他寫道「市場反應已說明一切。美國發起的關稅與對全球的貿易戰並不得人心，只會帶來動盪與不穩定。」

中國外交部發言人郭嘉昆4日早上於社群媒體臉書發文，指美國對全世界發動的貿易與關稅...
中國外交部發言人郭嘉昆4日早上於社群媒體臉書發文，指美國對全世界發動的貿易與關稅戰無端且毫無正當性。（擷自郭嘉昆社臉書）

關稅 美股 社群媒體

上一則

「挖呀挖」黃老師否認挖出一個億 婚禮高端行頭又惹議

延伸閱讀

台灣對美課64%關稅 WTO卻稱不到2%？ 這國落差最大

台灣對美課64%關稅 WTO卻稱不到2%？ 這國落差最大
血流成河…美股二日蒸發5.4兆美元 美中互打關稅戰恐釀經濟衰退

血流成河…美股二日蒸發5.4兆美元 美中互打關稅戰恐釀經濟衰退
關稅掀股災 暴跌2天蒸發6.6兆 川普促鮑爾降息

關稅掀股災 暴跌2天蒸發6.6兆 川普促鮑爾降息
關稅漲、股票跌 財經專家：401K應變有方

關稅漲、股票跌 財經專家：401K應變有方

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58

超人氣

更多 >
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
還沒想好退休後住哪裡？星座或許可以幫你決定

還沒想好退休後住哪裡？星座或許可以幫你決定
訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡

訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡
牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市
經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」