美股跌 中國外交部發言人「翻牆」喊話：市場已做出反應

中國外交部發言人林劍在社群媒體X上發文，指美國發起的關稅與對全球的貿易戰並不得人心。（擷自林劍X）

美國總統川普2日宣布面向全球實施對等關稅 ，加上中國4日宣布對美國祭出多項反制措施，貿易戰快速升級，引發投資人大舉拋售美股 。中國外交部發言人郭嘉昆和林劍5日分別在其X和臉書帳號喊話，指市場已經對美國的對等關稅措施做出反應，呼籲美國停止錯誤行為，透過平等協商與貿易夥伴解決分歧。

周五道瓊工業指數下跌2,231.07點或5.5%，收在38,314.86點，道瓊連兩日下跌超過3,900點，總市值蒸發約6兆美元；史坦普500指數下跌5.97%，收於5,074.08點；那斯達克指數下跌5.8%，收報15,587.79點，較去年12月高點回落逾22%

中國外交部發言人郭嘉昆4日早上於社群媒體 臉書發文，附上5日美股三大指數集體下跌的數據，並表示「市場已經發聲。美國對全世界發動的貿易與關稅戰無端且毫無正當性。現在是美國停止錯誤行為，並通過平等協商與貿易夥伴解決分歧的時候了。」