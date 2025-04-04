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熱播韓劇「相約看落葉」 為何南韓人這麼愛張家界？

中國新聞組／即時報導
(來源／「張家界文旅」影音畫面)
(來源／「張家界文旅」影音畫面)

「明年我們去張家界看落葉。」隨著高口碑韓劇「苦盡柑來遇見你」引起熱議，位於湖南的張家界景區也頻頻登上熱搜，張家界文旅接連更新短視頻，向世界各地的遊客發出召喚。

中新網報導，張家界市文化旅遊廣電體育局近日向「苦盡柑來遇見你」導演金元錫、編劇林尚春以及製作人和主演發出了一封雙語邀請函：「我們誠摯邀請你們親臨張家界，共赴一場『柑來之旅』，共同見證『落葉之約』！」

近日，由金元錫執導、林尚春編劇，李知恩（IU）、朴寶劍等主演的「苦盡柑來遇見你」開播，該劇通過三代女性的命運交織，細膩講述了跨越半個世紀的愛情、親情與成長故事，目前豆瓣評分已達到9.6分，成為近年來口碑最高的韓劇之一。

大結局裡，主角吳愛純對病重的愛人梁寬植說，想要明年去看張家界的落葉，所以一定要撐下去。這段劇情賺足了觀眾眼淚，也讓張家界成為熱議焦點。

不止是「苦盡柑來遇見你」，在多部南韓電視劇、綜藝中，都出現過張家界的身影。

同樣由IU主演的韓劇「我的大叔」裡，就有一段劇情提起，年輕人們想把媽媽們送去張家界旅遊。

南韓ENHYPEN組合成員梁禎元也跟中國歌迷分享，「我小時候去過張家界！」

而每個從張家界玩耍歸來的小夥伴，都會發出同一句感嘆——韓國人好多啊！

「張家界山上『長』滿韓國人！」「張家界在這個賽季強得可怕！」網路上，關於張家界旅遊的探討總會時不時登上熱搜。

數據顯示，2024年，前往張家界國家森林公園遊覽的南韓遊客達40萬人次，占景區境外遊市場份額一半以上。

風景夠硬、行動夠早、服務夠強，幾個關鍵詞或許可以概括張家界的超絕吸引力。

「夢幻仙境」武陵源、「武陵之魂」天門山……張家界坐擁世界自然遺產、中國第一個國家森林公園，境內奇峰三千，秀水八百，匯集了無數壯觀獨特的自然景觀。

對酷愛登山出遊的南韓人來說，這裡鬼斧神工的石英砂巖峰林，雲霧繚繞的幽深峽谷，以及999級「天梯」的攀登路線，滿足了他們對山的追求。聯合國前秘書長潘基文曾感嘆，張家界是「地上最高絕景」。

張家界國家森林公園的山脈。（取材自中新網／視覺中國圖）
張家界國家森林公園的山脈。（取材自中新網／視覺中國圖）
4月4日清明假期，遊客乘觀光電車在湖南張家界國家森林公園十里畫廊遊玩。(新華社)
4月4日清明假期，遊客乘觀光電車在湖南張家界國家森林公園十里畫廊遊玩。(新華社)

南韓 韓劇 聯合國

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