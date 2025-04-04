經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

(觀察者網／截圖自經濟學人)

美中貿易戰 升級，有英媒和美媒報導稱，在美國總統川普 政府的關稅 等強大壓力之下，中國理應陷入焦慮不安，但事實不但並非如此，川普的「瘋狂開倒車」行為，反倒創造了一個「讓中國再次偉大」，同時「讓中國贏得全世界」的絕佳機遇，使其有機會深化與美國盟友和夥伴的關係，重新繪製有利於自己的亞洲地緣政治地圖，甚至進而重塑其全球貿易地位。

據觀察者網報導，在川普的對等關稅計畫衝擊全球之際，本周出版的最新一期英國雜誌「經濟學人」，以「我們如何看待這個世界」為題發布了兩版別具深意的封面，一是川普持手鋸正將美國版圖生生切開的卡通畫面；另一個主要在亞洲地區發行的版本，則用川普標誌性的MAGA帽子吸引眼球，上面的標語改成了「讓中國再次偉大」（Make China Great Again）。

美將自己隔絕於世界 彭博：給中國一個黃金機遇 贏得全世界

在題為「美國如何最終讓中國再次偉大」的封面文章中，「經濟學人」寫道，川普的高額關稅雖會在一定程度上損害中國經濟，但美國這種將自己隔絕於世界的做法，反倒給中國創造了一個「絕佳機遇」，使其有機會重新繪製有利於自己的亞洲地緣政治地圖。同時，在美國對外豎起高牆之時，中國還有機會重塑全球貿易關係。

「中國一直批評美國無力維持其全球角色，宣稱『世界正經歷百年未有之大變局』，這一觀點曾被西方視為帶有民族主義色彩的誇張之詞。但如今，眼看著川普一邊自殘，一邊滿世界搞破壞，不得不承認，中國的這一觀點是相當超前的」，文中寫道。

報導稱，在美國這座曾經的「自由世界燈塔」變得反覆無常、危險重重的當下，中國獲得了擴大自身影響力的機會，「尤其是在全球南方」，中國的發展理念與合作模式正受到愈來愈多發展中國家的認可與歡迎。

另據觀察者網引述彭博資訊報導，川普關稅措施對中國經濟造成影響，反倒為中方創造了一個難得契機，使其能夠與美國在亞洲及其他地區的主要盟友全面深化關係，感慨「川普給了中國一個黃金機遇：贏得全世界」。並對隨著中國逐漸取代美國成為眾多國家最大貿易夥伴，這些關稅正加速各國對中國市場的依賴程度的情況感到擔憂。

報導引述法國里昂商學院上海校區的兼職教授弗蘭克（Frank Tsai）說，「川普宣稱的『解放日』將美國與世界其他國家分隔開」，「中國現在有一個在自己的遊戲中擊敗美國的黃金機會」。美國智庫史汀生中心的中國項目主任孫韻也認為，中國會藉機深化與美國盟友和夥伴的關係，推進自己主張的另一種世界秩序。