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中國統戰部、中組部一把手 罕見對調

記者賴錦宏／即時報導
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新任中共統戰部長李干杰（右）原先擔任中組部部長。（新華社）
新任中共統戰部長李干杰（右）原先擔任中組部部長。（新華社）

中共中央出現罕見高層調整，港媒報導，中央統戰部部長石泰峰改任中共中央組織部部長，原中央組織部部長李干杰則執掌中央統戰部。這是中共中央兩大職能部門罕見一把手對調，兩人都是中央政治局委員、中央書記處書記。相關消息昨晚獲得中共官媒新華社證實。

據港媒、南華早報報導，中央政治局3月31日召開會議，由中共總書記習近平主持。新華社報導，「會議還研究了其他事項」。據悉，會議拍板通過中央組織部和中央統戰部的部長對調。消息稱，雖然黨內一直都有幹部交流，但如此高級別的領導對調相當罕見，不少人士都感到訝異。

中央組織部、中央宣傳部、中央統戰部是中共中央三大職能部門。中組部主管組織和人事管理工作，部長相當於古代的「吏部尚書」，負責高級幹部的考核和升遷工作，一向被視為最具實權。中央統戰部則是中共中央主管統一戰線工作的職能部門，主要工作對象是黨外人士，包括港澳台同胞、宗教人士、民營經濟人士等。2018年統戰部將國務院僑務辦公室、國家宗教事務局併入，並領導國家民委，權力和地位大增。

石泰峰現年68歲，曾在中共中央黨校工作多年，並曾主政江蘇、寧夏、內蒙古，直到中共20大後進入中央政治局；李干杰現年60歲，在國家核安全局工作多年，後任河北省副省長、環境部長、山東省長、省委書記，隨後進中共政治局。

昨晚新華社報導長江生態保護座談會與中央組織部學習八項精神兩場活動，分別證實「中央組織部部長石泰峰」、「中央統戰部部長李干杰」的新身分，兩單位的官網也皆已更新。

對於這次人事調整，曾在中共官媒學習時報任職的鄧聿文在社群平台發文分析，這是中共兩大職能部門罕見對調一把手。此舉意味著習近平對組織人事工作不太滿意，石泰峰出身中央黨校，算是習近平的部下，把幹部工作交給石負責，讓習更放心。南華早報另援引他的分析指，這項改變可能是為了籌備2027年召開的21大，習近平希望安排一位值得信賴的盟友來監督這項進程。

中共政治局委員石泰峰原先擔任中央統戰部長，如今改任中央組織部長。（新華社）
中共政治局委員石泰峰原先擔任中央統戰部長，如今改任中央組織部長。（新華社）

中共 習近平

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