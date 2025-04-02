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川普對等關稅前夕 傳北京限制中企對美直接投資

記者陳宥菘／即時報導
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在美國總統川普2日即將公布對等關稅前夕，彭博引述消息報導，中國政府近期進一步收緊對中國企業對美國直接投資的管控，以便在與美國加劇的貿易爭端中，增加談判籌碼。（美聯社）
在美國總統川普2日即將公布對等關稅前夕，彭博引述消息報導，中國政府近期進一步收緊對中國企業對美國直接投資的管控，以便在與美國加劇的貿易爭端中，增加談判籌碼。（美聯社）

在美國總統川普2日即將公布對等關稅前夕，彭博引述消息報導，中國政府近期進一步收緊對中國企業對美國直接投資的管控，以便在與美國加劇的貿易爭端中，增加談判籌碼。

報導引述消息人士稱，中國國家發改委近期暫停受理企業向美國進行直接投資的備案和核准。地方發改委過去一兩周也已經陸續收到相關通知。報導稱，目前尚不清楚這項措施推出的目的和持續的時間。

消息人士還指，截至目前，中國境內企業對美國和其他國家的既有直接投資項目不受影響，中國對包括美國國債在內的對美金融投資也沒有受到影響。報導指，由於消息未正式公開，消息人士要求不具名。中國國家發改委和商務部沒有立即回應置評請求。

報導稱，中國此前基於國家安全和資本流動的考慮，已經對境外投資有一定限制。儘管中國對美國的直接投資量並不龐大，但是這一最新舉措反映了中美經貿關係因為川普關稅威脅而日趨緊張的現狀。

根據中國商務部數據，2023年中國對外直接投資年增8.7%，但對美國下降5.2%至69.1億美元。截至2023年底，對美存量投資僅占中國對外直接投資存量的2.8%。

中國境外直接投資（ODI），指的是中國境內企業直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。企業從事上述直接投資項目，根據投資金額的大小、行業、國家等因素需要履行相應的備案與核准手續，這些程序通常涉及商務部、發改委和外匯局等部門。

出於對新一輪中美貿易戰和關稅戰的擔憂，直接投資項下資金加速流出中國。彭博2月曾引述消息報導，中國的監管部門已開始嚴查企業對外投資，防止企業利用虛假海外投資將資金轉移出境。

另外，中國官媒人民日報2日在三版刊發「鐘聲」（中國之聲）評論文章，以中美農業合作鼓起兩國農民的「錢袋子」為例，強調貿易戰不會有贏家，單邊主義和保護主義不僅違反市場經濟規律，也損害中美兩國農業合作基礎。

此文是「充分認識中美關係互利共贏的本質」系列文章的第二篇，第一篇在3月31日發布，標題為「雙向奔赴，讓投資更好惠及兩國人民」。值得一提的是，該文表示，中國企業赴美投資也為美國帶來發展機遇，提供就業機會。「美方將投資議題政治化，任意限制雙向投資，不僅無助於提升自身競爭力，更無法遏制中國發展，只會損害雙方企業和人民的切身利益。」

美國總統川普預期將於4月2日公布新一批關稅措施。川普2月曾簽署一份備忘錄，要求限制中國在美國科技、能源和其他戰略領域的投資。

川普 關稅 商務部

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