中國女子看韓劇哭到手腳發麻渾身僵硬 急撥「120」求救

由IU、朴寶劍主演的Netflix影集「苦盡柑來遇見你」被觀眾稱為「催淚彈」。（取自IMDb）

韓劇 「苦盡柑來遇見你」以濟州島為背景，描述三代女性的命運交織，講述跨越半個世紀的愛情、親情與成長故事，融合了年代劇的厚重感與細膩的情感刻畫，不僅是Netflix 全球非英語劇集周榜冠軍，在中國的豆瓣評分更一路漲到9.6，也是繼2015年的「請回答1988」（豆瓣評分9.7分）10年後首部豆瓣評分超9.5分的韓劇。

據中國媒體「看看新聞KNEWS」報導，四川成都的趙女士近日在社交媒體發帖稱，自己在看大熱韓劇「苦盡柑來遇見你」時竟因哭得太厲害導致呼吸性鹼中毒。在接受記者採訪時，她表示自己在看到第五集感人部分時，哭著哭著感覺自己手腳發麻渾身僵硬，驚慌中撥打了「120」（中國醫療急救報警電話號碼）。救護人員教她用塑膠袋或口罩蓋住口鼻，在身體好轉後她便自行就醫。不少網友也表示這部劇簡直是「催淚彈」等級， 「它的缺點是紙巾不夠用！」

由南韓 藝人IU、朴寶劍、文素利、朴海俊主演的Netflix影集「苦盡柑來遇見你」迎來大結局，IU飾演的女兒「金明」和爸爸朴海俊「寬植」、媽媽文素利「愛純」的互動讓觀眾「哭到斷氣」，IU更是被算出在劇中哭了多達70次。而不少觀眾更是從第1集哭到第16集，被封為「人生最強韓劇」。