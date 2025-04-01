中配恩綺、小微離台 中國國台辦：強烈譴責

中國國台辦發言人朱鳳蓮抨擊，民進黨當局一再濫用司法、羅織罪名欺凌中國配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，毫無人性。(記者陳政錄／攝影)

繼「亞亞」後，中配「恩綺」、「小微」也被以發表涉及「武統」言論為由，遭廢止居留許可，分別於昨、今日離台，中國國台辦發言人朱鳳蓮1日對此表示，民進黨 當局一再濫用司法、羅織罪名欺凌中國配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，毫無人性，「我們對此予以強烈譴責。」

對於「恩綺」、「小微」2人抗議無果後，前者昨天自行離台，後者今日遭強制離台。朱鳳蓮說，這是民進黨當局對兩岸婚姻群體基本權利的又一踐踏，是其在島內（指台灣）大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」的又一惡行，是其蓄意煽動「反中抗中」、升高兩岸對立對抗的又一伎倆。

朱鳳蓮認為，無論是「亞亞」、「恩綺」、「小微」，還是40多萬中國配偶群體，每個人背後都是一個兩岸婚姻家庭。民進黨當局一再濫用司法、羅織罪名欺凌中國配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，毫無人性，中國對此予以強烈譴責。

朱鳳蓮說，民進黨當局所作所為再次暴露其所標榜的「民主」是「民進黨作主」，「自由」是只有主張「台獨」的自由。如任由民進黨當局大搞「台獨」專制、思想審查，台灣社會將陷入因言獲罪、人人自危的境地。

朱鳳蓮喊話，希望廣大台灣同胞對此要有清醒認識，敢於鬥爭，維護自身權益。正告民進黨當局，對於「台獨」打手、幫兇迫害中國配偶的惡劣行徑，中方將依法追責、依法嚴懲。

今日稍早，對於中配「小微」將遭移民 署強制遣送出境，台灣陸委會主委邱垂正表示，台移民署已經充分說明，對於極少數中配發表這樣不當的言論，包括矮化、消滅中華民國 、鼓勵侵台、鼓吹戰爭等等，陸委會尊重移民署依法行政。

邱垂正表示，台方的法令很清楚，在兩岸條例都有明訂，有事實足以危害國家安全、社會安定等行為，陸委會尊重主管機關依法處分的作法。

但邱垂正也說，陸委會也要呼籲台人，應該更友善包容、關懷包含中配在內的新住民，他們絕大部分都認同這塊土地，與台灣人生活在一起，不要被極少數人不當言行就被貼上標籤。

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