「北腦一號」完成3人體植入 癱者站起來

偏癱患者腦控機械臂拿起水杯。（視頻截圖）

中國自主研發的半侵入式腦機接口系統「北腦一號」近期已完成三例人體植入手術，湖北省醫保 局更發布全國首個腦機接口醫療服務價格，最低966元（人民幣，下同，約133.9美元），靠官方鋪好收費路徑，讓前沿科技正式步入民生領域，推動產業進入爆發前夜；但專家直言大規模應用至少還需4年時間，安全與倫理問題也不容忽視。

綜合觀察者網、香港 文匯報等媒體報導，腦機接口是在大腦與外部設備之間建立直接連接的通路，可透過腦電波特徵直接讀取大腦意圖，並轉化為計算機指令，實現人與機器或外部環境之間的交互聯通，創造讓癱瘓者行走、讓失語者「說話」、讓盲人「復明」等奇蹟。

中國在發展腦機接口不落人後，據了解，北京大學第一醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院已完成半侵入式腦機接口系統「北腦一號」的人體植入。其中，首例癱瘓患者術後訓練兩周，即可完成初步的腦控，驅動功能性肌肉刺激裝置開展康復訓練。

在中關村論壇的「科技助殘」平行論壇上，復旦大學生物醫學工程團隊也展示了全球首批「三合一」腦脊接口技術：通過在大腦與脊髓間搭建「神經橋」，4例截癱患者術後24小時內恢復腿部運動，最快10天即可嘗試站立。

https://www.youtube.com/watch?v=R-rlwJQ8VIE

3月中旬，中國國家醫保局發布「神經系統醫療服務價格項目立項指南（試行）」，湖北省醫保局迅速對接，發布全國首個腦機接口醫療服務價格，標明「侵入式腦機接口置入費」、「取出費」及「非侵入式腦機接口適配費」價格項目並制定政府指導價，分別為6552元（人民幣，下同）、3139元及966元。項目價格為全省最高限價，不得上浮，下浮不限。

雖然目前全球還沒有一款侵入式腦機接口醫療器械獲批上市，但官方稱先鋪好收費路徑，目的是提供政策保障，促進創新技術成果轉化和臨床應用。

盡管臨床捷報頻傳，但腦機接口從「實驗室樣品」到「市場商品」的轉化，還有很長的路要走，更面臨諸多挑戰。植入過程對人體神經元的潛在損傷、長期植入的感染風險，以及相關技術「能否控制人類意識」、「腦數據洩露隱私」等擔憂，都需要持續觀察。