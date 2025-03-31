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2024碧桂園收入年減37% 2025交付房屋壓力仍大

中央社台北31日電
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深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園2024年的總收入約為人民幣2528億元（約350億美元），年減約37%，其中97.2%的收入來自不動產銷售。（路透）
深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園2024年的總收入約為人民幣2528億元（約350億美元），年減約37%，其中97.2%的收入來自不動產銷售。（路透）

深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園2024年的總收入約為人民幣2528億元（約350億美元），年減約37%，其中97.2%的收入來自不動產銷售。過去3年，在北京的「保交房」號令之下，已交付170萬戶，預計今年仍有約21萬戶須交付。

據第一財經引述碧桂園2024年財報，去年全年實現總收入約為2528億元，年減約37%，其中97.2%的收入來自不動產銷售，收入下降主要是由於交付不動產規模的減少。

截至去年年底，碧桂園的總借貸金額約為2535億元，其中2267.95億元為流動負債，總現金共299億元，其中受限制現金為235.35億元，總資產仍有約1.03兆元，總負債額約為9846億元，淨資產約513億元。

碧桂園在報告中強調，2025年的外部政策環境持續轉好，也將繼續圍繞「保交房」、「穩資債」、「保經營」的戰略工作。其中第一要務是「保交房」，截至2024年底，累計完成交付房屋逾38萬戶，加上2022年的近70萬戶、2023年超過60萬戶，3年內累計交付房屋約170萬戶。今年約需交付21萬戶。

報導說，碧桂園集團董事會主席楊惠妍在2025年度工作會議上明確表示，2025年上半年工作以保交房為主，下半年以保交房和保主體並重，為2026年進入正常經營狀態做好準備。

碧桂園強調，將透過城市房地產融資協調機制，持續推動更多建案項目進入房地產白名單，取得新增項目融資與存量貸款展延，為專案營運、房屋交付爭取更多時間和空間。

同時，也持續推動境外債務重組、債務期限的合理延長以及融資成本的適度降低等多種積極主動的債務管理舉措，致力維持經營的穩定性和持續性。

碧桂園 房地產 貸款

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