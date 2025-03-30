4中男偷曼谷倒塌大樓機密文件 想毀屍滅跡？

被指闖曼谷倒塌大樓拿走機密文件的中國男子。（X平台視頻截圖）

緬甸28日大地震 ，泰國 也大受影響，曼谷洽圖洽區興建中的審計局大樓倒塌，多人傷亡，引發外界質疑是「豆腐渣工程」。泰警指有4名中國男子涉嫌在29日闖入倒塌大樓後方，帶走32份機密文件被逮個正著，正面臨起訴。外界擔心上述4男是不是要拿走關鍵資料「毀屍滅跡」？但有泰媒指4名男子取走文件為保險索償，但細節未獲當局確認。

綜合泰媒報導，該倒塌大樓原計畫作為泰國審計署的新辦公大樓。地震後，曼谷市長已把塌樓區域列為災區並管制，未獲得授權人員禁入，違者面臨最高3個月監禁或最高6000泰銖罰款。

警方指出，有民眾舉報4名男子從管制區域帶走文件，警方追蹤後在現場附近發現一名中國男子，他自稱是建築施工申請項目的負責人，具有效工作許可證。

報道指出，警方檢查被帶走的32份文件，發現涉及許多類型，例如是承包商文件、RFID副本、與一般工作檢查通知相關的文件、3至4份與承包商相關文件、電氣和運輸系統工程文件等，這些文件都被調查人員扣押。

4名男子被帶回警局問話後，暫獲釋放，警方並已將文件交還，但會與曼谷市長方面合作繼續調查。

泰媒報導指出，從警方初步問話來看，4男均表示他們拿文件，是為了提出保險索償，並指這些文件是放在停車場一個收納器內。報導又指出該4男為承包商小員工，目前曼谷警方正在調查此事，並研判4人是否涉及違法行為。