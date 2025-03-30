藍皮書：北京留學歸國人員在AI等新興產業就業達6成

近日舉行的2025中關村論壇年會平行論壇「留學人員創新創業論壇」上發布了「北京歸國留學人員藍皮書」，其中顯示，目前處於就業狀態的北京歸國留學人員中，有60%屬於AI人工智能等新興產業領域。(圖取自北京日報)

近日舉行的2025中關村論壇年會平行論壇「留學人員創新創業論壇」上發布了「北京歸國留學人員藍皮書」，其中顯示，目前處於就業狀態的北京歸國留學人員中，有60%屬於AI人工智能 等新一代信息技術、醫藥健康、智能網聯汽車、綠色能源與節能環保、互聯網平台、未來信息、未來製造等新質生產力或新興產業領域。

綜合中新網、IT之家、北京日報等陸媒報導，藍皮書顯示，從調研情況看，北京歸國留學人員中78%目前為在北京就業狀態，14.2% 為在北京創新創業狀態，2.6% 為靈活就業。在處於創新創業狀態的北京歸國留學人員中，相應藍皮書顯示其中80%以上屬於新質生產力或新興產業領域。

藍皮書提及，根據中國教育部 公佈的全國留學人員數據和全球化智庫調研得出的北京歸國留學人員比例，綜合調研數據進行測算，截至2024年底，在京工作和生活的歸國留學人員數量為122.85萬人。其中，碩士占59.44%，博士占15.86%。

藍皮書指出，北京歸國留學人員所在行業集中在科技、經濟、教育等領域，從事科技相關工作人員占比最高，達20.84%。此外，從事經濟、教育、專業服務相關工作的分別占19.5%、17.8%和13.2%。

值得注意的是，大陸院士有留學經驗的占比仍高，據全球化智庫（CCG）統計分析，截至2024年7月，中國科學院院士中在北京工作的有403位，其中具有留學經歷的有302位，占比達75%。在北京工作的中國工程院現任院士有448人，其中有留學經歷的院士有211人，占比47%。

據了解，該白皮書由北京市歐美同學會在教育部留學服務中心和北京海外學人中心支持下，聯合全球化智庫(CCG)，在2024年4月至2025年1月間，共同對北京歸國留學人員情況進行了研究。