全球首個通用智能人長大了 「通通」擁5歲心智
全球首個通用智能人「通通」長大了。在29日召開的2025中關村論壇通用人工智能論壇上，北京通用人工智能研究院重磅發布了全球首個通用智能人「通通」的2.0版本，從去年三、四歲的小女孩，變成了五、六歲的水平，標誌著人工智能在多模態交互與場景適應能力上邁出關鍵一步，並推動了人工智能從單一智能向社會智能的轉變。
香港文匯報報導，相較於去年的1.0版本，「通通」2.0在語言、認知、動作、學習、情緒、交互方面實現了多種核心能力升級。現場演示表明，不同於傳統AI僅圍繞用戶指令被動響應，「通通」2.0實現了一個有自身價值觀、世界觀的小女孩，可在理解對話目標意圖的基礎上，遵循自身價值和人格底色，利用對話策略來引導對話的走向。例如，當研究人員扮演的「媽媽」要求「通通」睡覺，她彷彿一個真實的兒童，會耍賴、磨蹭，試圖要求給予獎勵。
「通通」還懂得了事情有輕重緩急，在接到外界並行的要求時，她會根據場景的變化進行反思並重新規畫，用更靈活的方式完成指令，初步具備了像人一樣持續反思、成長的能力。
「通通」生活在高度仿真的複雜、動態三維虛擬場景中，研究人員為她打造了幼兒園、六口之家等多智能體場景。「通通」不僅需要理解周圍環境，還需要理解環境中其他智能體，識別他們的身分、性格和自身的關係等，並在此基礎之上進行自身的任務規畫。相關階段性測試結果顯示，與人類兒童發展階段對比，「通通」2.0的主要能力維度已初步達到5歲至6歲發展水平，相當於幼兒園小朋友的水平。
北京通用人工智能研究院院長朱松純介紹，人工智能的科技創新分為五個層次，包括執行層、算法層、模型層、理論層和哲學層。「通通」是由價值、因果驅動的AGI（通用人工智能）系統原型，其突破性就在於實現了由底層哲學層與理論層到頂層的全棧式創新架構。未來，「通通」將成為通用底座支撐各類垂直應用場景，進一步學習行業特定的知識和技能，形成千萬個「通用智能人」賦能千行百業。
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