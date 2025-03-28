「中國科學怪人」賀建奎擬再做人體基因編輯實驗 背後是誰資助？

賀建奎。（中新社資料照片）

被國際媒體稱為「中國科學怪人」的前南方科技大學副教授賀建奎，2018年因擅自培育出基因編輯嬰兒，引發嚴厲批評，甚至遭中國政府判刑三年入獄，如今賀建奎準備重出江湖，稱將利用基因編輯來預防後代子孫罹患阿茲海默症 ，再次讓科學界陷入擔憂，強烈質疑其背後資金來源與支持者。

據央廣引述華爾街日報報導，透過將基因重新編輯後的胚胎植入子宮的行為，並不被任何國家認可，科學家和倫理學家表示，這種做法引發多方面的擔憂，包括對子孫後代未知的風險。

報導稱，賀建奎去年聲稱在海南島三亞建立研究所，日前更在X平台上貼文表示：「倫理道德阻礙了科學創新和進步」，並透露打算派中國同事去美國為阿茲海默症計畫進行小鼠和猴子的研究。此後，他希望進行人體試驗，並已將南非視為可能進行此項試驗的地方。

報導指出，由於賀建奎沒有太多學術背景，也拒絕透露他的資金來源或支持者是誰，更不願否認自己有爭議的做法，因此對於他的重返研究領域的嘗試，也馬上引發科學界新的擔憂，更讓人們質疑北京政府對賀建奎的態度。

報導表示，中國領導人習近平現正努力使中國成為全球科學領袖，特別是自從賀建奎首次進行基因改造工作以來，中國的生物技術產業蓬勃發展。

賀建奎稱自己沒有接受政府資助，但官員們知道他的研究計畫。他拒絕了華爾街日報參觀他在北京設立的實驗室的請求，稱科技部下令外國人進入實驗室需要政府許可。中國科技部對此沒有回應，而中國國家衛生健康委員會在書面聲明中表示，任何涉及人類的研究試驗都必須登記，並重申為懷孕而進行的人類基因編輯不僅是被禁止的，也是不負責任的。

不過賀建奎透露，他的新研究目的在仿效在冰島人發現的一種基因突變，這種突變可以產生一種預防阿茲海默症的蛋白質。過去研究人員發現，這種突變在冰島人中比在其他人群中更為常見。

但發現冰島人這項突變的冰島遺傳學家、deCODE Genetics創始人史帝芬森(Kari Stefansson)表示，在試圖操縱基因時，一個小小的錯誤都可能帶來引入可遺傳幾代人的基因改變的風險。史蒂芬森強調：「還有很多其他合法的方式可以嘗試改善人們的生活。」並指「這個(指基因改造試驗)風險非常高，我不想承擔這種風險。」

約翰霍普金斯大學伯曼生物倫理研究所所長卡恩(Jeffrey Kahn)表示，他對最新研究的保密性令人擔憂。卡恩還強調：「我們希望他今後的行動能更加透明。」