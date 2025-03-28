我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

地震學家：緬甸強震就像「劃過地球的巨大刀痕」

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

記者陳政錄／即時報導
香港首富李嘉誠。路透
香港首富李嘉誠。路透

在美中關稅戰開打之際，香港首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售四十三座港口給美國財團，包括在巴拿馬運河兩端的港口運營權益，引起軒然大波。不過，原預計下周簽訂協議的長和，在傳出遭北京當局施壓後，據港媒昨報導，這筆交易已經暫緩。

此前，長和集團公告稱，將出售在二十三個國家四十三個港口的一百九十九個泊位，包括巴拿馬運河兩端的港口運營權益，藉此套現一百九十億美元。後，有消息指，長和預計四月二日，和由美國貝萊德集團牽頭的財團方簽訂最終協議。

不過，綜合港媒星島頭條、南華早報昨最新報導，有接近長和高層的消息人士指，「下周不會正式簽署有關兩個巴拿馬港口的協議」。

「星島頭條」追問原因，消息人士只說：「大家明啦（知道的）」。

港媒報導還稱，所謂的「四月二日」，其實並非真正的最後期限，只是一個可以簽署協議的「最早日期」。但消息人士也指，目前沒有跡象表明交易已經被取消，由於該筆交易的複雜性，重要細節尚未確定。

日前，在長和公布賣港口的訊息後，即傳出港府立即與該集團取得聯繫，香港特首李家超也公開表示，「社會對該事件的關切值得重視」，強調港府要求外國政府為香港企業提供公平營商環境、反對使用脅迫手段。

此外，親中港媒大公報也已三次刊發評論文章，批評長和集團的交易，並獲得中共中央港澳辦、中國國務院港澳辦轉載，加上中國網友「愛國心」高漲下進行輿論撻伐，使得長和和李嘉誠家族面臨龐大壓力。

彭博社早前還報導，中國高層官員已因此要求中國國有企業，暫緩與李嘉誠及其家族相關企業展開任何新的合作。

香港 港府 巴拿馬運河

上一則

為習近平5月訪問俄羅斯鋪路？王毅下周赴俄訪問3天

延伸閱讀

巴拿馬港口交易有新變數？中國市監局：依法審查

巴拿馬港口交易有新變數？中國市監局：依法審查
北京令國企停止與李嘉誠公司合作？港媒：消息不真實

北京令國企停止與李嘉誠公司合作？港媒：消息不真實
李嘉誠賣巴拿馬港口 中國商務部專家批「在商不言商」

李嘉誠賣巴拿馬港口 中國商務部專家批「在商不言商」
賣巴拿馬港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

賣巴拿馬港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，解放軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025-03-24 12:22
彭博資訊報導，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業將巴拿馬運河港口出售給美國財團，儘管中國國家主席習近平對此感到震怒，但出售港口的計畫仍如期進行。(路透)

不甩習近平震怒？彭博：長和出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

2025-03-26 01:02
男童被釣魚船救起。（視頻截圖）

10歲男童划小船出海釣魷魚睡著 漂流1天1夜到三亞

2025-03-23 09:55

超人氣

更多 >
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」
每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力

每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力
判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」可當指標

判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」可當指標
緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感