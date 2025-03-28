不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

香港首富李嘉誠。路透

在美中關稅戰開打之際，香港 首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售四十三座港口給美國財團，包括在巴拿馬運河 兩端的港口運營權益，引起軒然大波。不過，原預計下周簽訂協議的長和，在傳出遭北京當局施壓後，據港媒昨報導，這筆交易已經暫緩。

此前，長和集團公告稱，將出售在二十三個國家四十三個港口的一百九十九個泊位，包括巴拿馬運河兩端的港口運營權益，藉此套現一百九十億美元。後，有消息指，長和預計四月二日，和由美國貝萊德集團牽頭的財團方簽訂最終協議。

不過，綜合港媒星島頭條、南華早報昨最新報導，有接近長和高層的消息人士指，「下周不會正式簽署有關兩個巴拿馬港口的協議」。

「星島頭條」追問原因，消息人士只說：「大家明啦（知道的）」。

港媒報導還稱，所謂的「四月二日」，其實並非真正的最後期限，只是一個可以簽署協議的「最早日期」。但消息人士也指，目前沒有跡象表明交易已經被取消，由於該筆交易的複雜性，重要細節尚未確定。

日前，在長和公布賣港口的訊息後，即傳出港府 立即與該集團取得聯繫，香港特首李家超也公開表示，「社會對該事件的關切值得重視」，強調港府要求外國政府為香港企業提供公平營商環境、反對使用脅迫手段。

此外，親中港媒大公報也已三次刊發評論文章，批評長和集團的交易，並獲得中共中央港澳辦、中國國務院港澳辦轉載，加上中國網友「愛國心」高漲下進行輿論撻伐，使得長和和李嘉誠家族面臨龐大壓力。

彭博社早前還報導，中國高層官員已因此要求中國國有企業，暫緩與李嘉誠及其家族相關企業展開任何新的合作。