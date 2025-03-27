我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理治療癌症出現副作用 取消原定行程

華盛頓時報:何衛東被查 習清洗解放軍最新受害者

中法外長會談 王毅：中歐有條件把關係發展好

中央社台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部長王毅今天在北京與法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot，左）舉行會談。路透
中國外交部長王毅今天在北京與法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot，左）舉行會談。路透

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅今天在北京與法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）舉行會談。王毅說，中歐合作大於競爭，共識大於分歧，完全有條件把關係發展得更好。

據中國外交部官網消息，王毅針對中法關係說，面對變亂交織的國際形勢，雙方要展現大國擔當，堅持以多邊主義反對單邊主義，以對話協作反對陣營對抗，以互利共贏反對脫鉤斷鏈，構建更加公正合理的全球治理體系，絕不允許世界重回弱肉強食的「叢林」。為此，中法要加強戰略協調，相互支持彼此重大多邊理念主張。

根據中方訊息，巴霍表示，當前國際局勢不確定性增多，保護主義上升，法中關係的重要性更加凸顯。雙方有必要加強戰略協調，發揮大國作用，維護世界和平穩定。法方始終視中方為重要夥伴，「堅定奉行一個中國政策」，致力於發展面向未來、長期穩定的法中關係。法方支持自由貿易，不贊成脫鉤斷鏈，反對打貿易戰

雙方就中歐關係交換看法。王毅說，中方支持歐洲一體化進程，支持歐洲堅持戰略自主，希望歐方與中方相向而行，以中歐建交50週年為契機，總結成功經驗，堅持夥伴定位，妥善解決分歧，開展互利合作，共同開闢中歐關係新的前景。

根據中方訊息，巴霍指出，作為世界獨立一極，歐洲堅持戰略自主，願與中方開展建設性對話，共同堅持多邊主義，發出和平之聲，應對全球性挑戰。法方支持歐中開展對話，協商解決貿易分歧。

根據中國外交部網站消息，雙方就共同關心的國際地區問題深入交換意見，並在會談後發表了關於氣候變化的聯合聲明。

王毅 中共 貿易戰

上一則

房地產持續不振 前2月中國地方賣地收入銳減15.7%

下一則

學者：中國早開始應對川普關稅戰 看好消費稅改革

延伸閱讀

王毅拜會日相 籲堅持涉台4文件 日方因這件事怒了

王毅拜會日相 籲堅持涉台4文件 日方因這件事怒了
中國竄改石破茂與王毅會談內容 日抗議要求刪文

中國竄改石破茂與王毅會談內容 日抗議要求刪文
會見石破茂 中外長王毅：日方應履行台灣問題的承諾

會見石破茂 中外長王毅：日方應履行台灣問題的承諾
中日韓外長會 或談三國領導人峰會

中日韓外長會 或談三國領導人峰會

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，解放軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025-03-24 12:22
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
男童被釣魚船救起。（視頻截圖）

10歲男童划小船出海釣魷魚睡著 漂流1天1夜到三亞

2025-03-23 09:55
彭博資訊報導，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業將巴拿馬運河港口出售給美國財團，儘管中國國家主席習近平對此感到震怒，但出售港口的計畫仍如期進行。(路透)

不甩習近平震怒？彭博：長和出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

2025-03-26 01:02

超人氣

更多 >
吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　
不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠

不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權
Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」