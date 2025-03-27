華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

美國華盛頓時報引述2名美國國防官員透露，中共 中央軍委副主席何衛東已從大眾視野中消失，遭到中共總書記、軍委主席習近平 的清洗。美國情報機構認為，何衛東是中共解放軍高層一連串政治清洗的最新受害者。

何衛東是習近平2022年10月破格提拔為中央軍委副主席的將領。但自中國全國「兩會」結束後，即不斷有消息指何衛東可能已經因案被查，從被帶走到被軟禁的傳言都有，近來更甚嚚塵上，成為外界關注的焦點。

除何衛東被查的消息遍傳海外，近日還出現共軍 東部戰區司令員林向陽及現任火箭軍司令員王厚斌相繼被查的傳言。其中，林向陽被查的原因涉及「洩露台海作戰計畫」。東部戰區是共軍負責對台軍事行動的作戰單位。

目前中國官媒上並沒有何衛東的任何消息。在今天下午舉行的中國國防部例行記者會上，發言人吳謙面對外媒詢問何衛東下落時，僅回答「沒有這方面的消息，不了解這方面的消息」。

這則報導提到，有關何衛東失蹤的傳言已經持續了1週。上述2名美國國防官員證實，兼任中央軍委主席的習近平正在清洗何衛東。而這也是美國官員首次證實，共軍最高級別領導人之一被解職。

上述一名美國國防官員表示，習近平並不信任他手下的資深指揮將領，因為習近平擔心這些將領缺乏意識形態上的堅定性。至於對何衛東的清洗，是習近平政治運動的一部分。

報導指出，習近平10多年來一直積極增強中國的軍事力量，但這段期間已有至少43名共軍高階軍官被清洗。美國官員提到，儘管中國軍隊的內部動態很難了解，但過去幾年高階將領被系列性地清洗引人注目，「共軍內部存在腐敗問題，習近平知道這一點」，他試圖剷除共軍內部一切挑戰或威脅其權力的腐敗行為。

這名美國國防官員指出，中國軍隊的一個主要弱點是「政委制度」，這種制度在各級部隊安插了意識形態可靠的軍官，但他們的能力卻不如正職的軍事指揮官。

另一名美國國防官員則表示，何衛東被查的原因是中共中央軍委高層「權力動態異常」，因為他沒有對習近平展現足夠的政治支持，受到習近平懷疑。而習近平試圖利用這些調查，確保他的人「放在正確的位置」，而何衛東的消失就是這場行動的一部分。

報導提到，美國國家情報總監辦公室上週公布的一份報告，談到了共軍內部猖獗的腐敗現象。其中指出，習近平的反腐運動瞄準了猖獗的共軍領導層腐敗，且毫不避諱地清洗了軍中高階將領，其中包括反腐10多年後仍在軍中延續的「金錢至上」文化。

這則報導指出，中共中央軍委上一次重大的清洗發生在2024年11月間，時任中央軍委委員苗華被停職；在此之前，前中國國防部長李尚福已於2023年，在至少10名火箭軍高階將領落馬後被解職。

美國國家情報總監辦公室的報告指出，李尚福和苗華都被指控違反黨紀，但兩人也都被視為習近平的親信，這表明中共十分重視軍隊忠誠度和作戰效率，也體現出中共政權打擊腐敗的力度之大。

儘管經歷一連串政治清洗，但美國日前公布的年度全球威脅評估報告指出，中國仍對美國國家安全構成了最全面、最強大的軍事威脅。但中國面臨的腐敗等問題將限制其實現目標的能力。其他問題還包括人口失衡及財經問題。

報告提到，習近平注重中共的安全和穩定，並確保其他人對他個人的忠誠，但這正在削弱中國解決複雜國內問題的能力，並將阻礙中國的全球影響力。