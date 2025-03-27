我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

賣巴拿馬港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港首富李嘉誠研擬出售位於巴拿馬運河港口給美資貝萊德集團，此舉引發北京當局不滿。(路透)
香港首富李嘉誠研擬出售位於巴拿馬運河港口給美資貝萊德集團，此舉引發北京當局不滿。(路透)

香港首富李嘉誠研擬出售位於巴拿馬運河港口給美資貝萊德集團，交易或將於4月2日前簽署最終文件。彭博資訊引述知情人士報導，此舉引發北京當局不滿，要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業的新合作。

知情人士透露，這項命令是上周中共高層官員下達給國有企業。現有合作案不受影響，但涉及李嘉誠家族集團的新業務暫時無法獲得批准。另外，監管機構正在審查李氏家族在中國及海外的投資，希望更全面掌握其商業版圖。

李氏家族的香港長江和記實業有限公司（CK Hutchison Holdings Ltd.）、長江實業集團（CK Asset Holdings Ltd.）、維港投資（Horizons Ventures）和盈科拓展集團（Pacific Century Group）皆未對此置評。負責監管中國國企的國資委和商務部亦未回應置評。

報導指出，暫停新合作未必代表北京將全面禁止國有企業和李嘉誠相關企業往來，但無疑加大對李嘉誠的施壓力道。

長江和記僅12%收益來自中國和香港業務，主要則來自歐洲、北美和澳洲

然而，長江集團旗下由長子李澤鉅掌管的地產部門長實集團，其長期租賃投資物業中有五分之一的面積位於中國，同時集團多數待開發的土地儲備也集中在中國境內。

而李嘉誠次子李澤楷旗下的公司盈科拓展集團也和中國市場有一定關聯。他的香港保險集團「富衛」（FWD Group Holdings）早前在財報中就表明，有意拓展中國市場，而這類擴張通常會需要與中資企業合作。

香港 澳洲 商務部

上一則

神秘中國企業招募遭解僱美聯邦僱員？官媒稱謊言

延伸閱讀

不甩習近平震怒 李嘉誠如期賣巴拿馬港口

不甩習近平震怒 李嘉誠如期賣巴拿馬港口
不甩習近平震怒？彭博：長和出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

不甩習近平震怒？彭博：長和出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行
香江觀察／李超人全球賣港棋高一著 料將大事化小

香江觀察／李超人全球賣港棋高一著 料將大事化小
李嘉誠賣港口 不向習近平妥協

李嘉誠賣港口 不向習近平妥協

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，解放軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025-03-24 12:22
吳艷妮首談擇偶標準，第一點是肯定要會做飯。（取材自瀟湘晨報）

吳艷妮談擇偶列3條件 曬短髮照卻遭嘲：P圖比跨欄厲害

2025-03-20 09:30
男童被釣魚船救起。（視頻截圖）

10歲男童划小船出海釣魷魚睡著 漂流1天1夜到三亞

2025-03-23 09:55

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了