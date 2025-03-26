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彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

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不甩習近平震怒？彭博：長和出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

編譯梁采蘩／即時報導
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彭博資訊報導，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業將巴拿馬運河港口出售給美國財團，儘管中國國家主席習近平對此感到震怒，但出售港口的計畫仍如期進行。(路透)
彭博資訊報導，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業將巴拿馬運河港口出售給美國財團，儘管中國國家主席習近平對此感到震怒，但出售港口的計畫仍如期進行。(路透)

彭博資訊報導，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業將巴拿馬運河港口出售給美國財團，儘管中國國家主席習近平對此感到震怒，但出售港口的計畫仍如期進行。

消息人士指出，長江和記出售兩座巴拿馬運河港口給貝萊德為首的美國財團，計畫仍在進行，這顯示談判未因中方的憤怒而中斷。該匿名人士表示，相關各方目前正努力敲定盡職調查、稅務、會計和其他交易條款，並仍希望按計畫在4月2日前簽署協議。

華爾街日報上周報導，知情人士稱，習近平對香港長和集團出售巴拿馬運河港口感到憤怒，原因之一是長和未事先徵求北京批准。習近平的領導團隊原計畫將巴拿馬港口問題作為與川普政府談判的籌碼，結果卻被打了一個措手不及。

港媒大公報過去幾天多次發文要求「停止交割」，中國國家市場監督管理總局也正調查此案。市場關注港府是否動用「港版國安法」力阻該交易。

但中國網站網易有文章指出，李嘉誠不怕「上頭」的底氣就在於長江和記的財報：截至2024年6月，長和一半的收入來自歐洲地區，香港和中國僅占7％和5％。

文章指李嘉誠用10年的時間套走480億元人民幣，如今在中國生意僅剩下5％，除了公司總部還在香港，其他能搬的基本都搬走了，這可能就是李嘉誠敢於「先斬後奏」賣港口的原因。

香港 巴拿馬運河 習近平

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