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中國國足0：2輸澳洲「大蓮花」成7萬人傷心地

中國新聞組／北京26日電
中國隊球迷25日在賽前為球隊加油助威。(新華社)
中國隊球迷25日在賽前為球隊加油助威。(新華社)

世界盃預選賽亞洲區18強賽，中澳大戰25日在浙江杭州開打，杭州奧體中心體育場（大蓮花）湧進逾7萬名球迷，刷新中國足球單場比賽現場觀眾最高紀錄。但超高人氣未能為球員集氣，國足最終以0比2落敗，不但再次遭遇世預賽18強賽的三連敗，也確定無緣以小組前二的身分晉級決賽。「大蓮花」成為7萬人傷心地，中媒更嘲諷「國足頂住壓力，在7萬人面前輸掉比賽」。

綜合羊城晚報、上觀新聞等媒體報導，此次賽事整座杭州城都在聲援國足，不但在錢塘江畔數十幢高樓點亮紅色燈光，全城300餘塊戶外大屏更全天輪播國足比賽精采集錦和賽事主題海報；「大蓮花」場內每個座位都放上助威T恤，把球場染成一整片紅色，全力製造出主場優勢。

在先發陣容方面，國足主帥伊萬科維奇堅持了單後腰陣容，備受關注的新入籍球員塞爾吉尼奧仍在替補席待命，首次入選國足成年隊大名單的小將王鈺棟同樣沒有首發。

比賽一開場，澳洲隊就掌握了絕大多數控球權，國足防守力道不夠，反而連續製造出數次對手進攻機會。第16分鐘，澳洲隊率先破門進球；在第29分鐘，澳洲隊在右路突破後傳，但射門綿軟無力，沒想到國足隊長王大雷出現嚴重失誤，撲救脫手的他把球漏進了球門。上半場開場不到30分鐘，國足就已0比2落後。

場面形勢讓現場氣氛愈發尷尬，除了南北看台的球迷仍在不停地歌唱，大部分人陷入了詭異的安靜狀態，甚至有球迷陸續離場。

下半場塞爾吉尼奧終於替補出場，更踢出國足全場唯一一腳射正球門的射門，但在澳洲門將精采撲救下，依舊未能成功破門。

最終國足在主場以0比2不敵澳洲隊，前八輪結束以2勝6負的戰績積分6分，仍排在本組的最後一位，已確定無緣以小組前二直接晉級世界杯，但仍有爭奪小組前四參加附加賽的希望。比賽結束後，國足相關詞條登上微博熱搜榜，其中「國足vs澳洲」登上熱搜榜第一名，而「國足0-2澳洲」詞條排在第八，「國足無緣直通世界杯」排在第11。

中國新聞周刊賽後評論，「大蓮花」場館營運團隊賽前為了國足備戰，可說是「武裝到牙齒」，整個球場的草坪高度和整體平整度，甚至用北斗導航精確修剪到毫米級，但比賽中國足的傳接球表現，並不匹配草坪的精準。有球迷更認為，平整高級的球場反而給了澳洲隊十足的舒適感並輕鬆拿下比賽，「這叫弄巧成拙」。

全城挺國足最終換來一場敗戰，網友失望表示，「國足的每一次關鍵比賽，最終結局都差不多。每一次劇本都驚人的相像，每一次都失望至極。」還有人說，「袋鼠再弱也不是現在的國足能碰瓷的」。

中國隊員張玉寧（右）25日在比賽中進攻。(中新社)
中國隊員張玉寧（右）25日在比賽中進攻。(中新社)

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