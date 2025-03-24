中國外交部否認 杜特蒂及家人曾申請政治庇護

中國外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部官網）

針對外傳前菲律賓總統杜特蒂 被捕前曾向中方提出庇護 請求並前往香港 ，但遭中方拒絕，導致他最終被捕。中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，杜特蒂前往香港是「私人度假行程」，中方從未收到杜特蒂及其家人尋求庇護的申請。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答港媒提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，「杜特爾特（杜特蒂）先生」赴香港係「私人度假行程」，中方從未收到「所謂杜特爾特前總統及其家人向中國政府尋求庇護」的申請。

他聲稱，對於某些「無中生有」或「別有用心」的所謂「知情人士透露」，希望「媒體朋友們認真甄別，切勿輕信」。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）3月7日攜女兒、現任菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）前往香港，號稱是為5月舉行的菲國期中選舉向香港眾多的菲律賓勞工拉票造勢，但國際刑警組織（INTERPOL）已準備以他涉嫌在總統任內執行掃毒犯下危害人類罪為由加以逮捕，最後在他11日返菲時在馬尼拉機場執行逮捕。

事後有外電引述知情人士指出，杜特蒂前往香港是有意就近向中國尋求政治庇護，但遭中方拒絕，導致他最終被捕。