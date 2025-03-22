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曾演「人民的名義」中國女星高英69歲病逝

中國新聞組／北京23日電
2017年，「人民的名義」播出，高英（右）飾演吳心儀。（取材自網易號「180°視角」）
2017年，「人民的名義」播出，高英（右）飾演吳心儀。（取材自網易號「180°視角」）

一級演員、江蘇省話劇院前院長高英22日上午在南京病逝，享年69歲。高英是上世紀八十年代著名女演員，生前曾獲1979年度文化部青年演員優秀創作獎、第七屆「文華表演獎」、中國話劇研究會第三屆「金獅振興獎」、江蘇省首屆「茉莉花獎」、江蘇省第二屆戲劇節「優秀表演獎」。高英曾出演過「人民的名義」，她的離去令網友悲痛不已。

據網易號「180°視角」報導，江蘇省話劇院院長解濤表示，近幾年來高英深居簡出，少與外界聯繫。據了解，2017年高英出演了電視劇「人民的名義」，觀眾們驚喜的發現劇中吳心儀一角的扮演者就是「燕歸來」的主演高英，她的演技依舊精湛，吳心儀這個角色雖然戲分不多，但是高英的演繹十分到位。

高英出生於1956年，五歲的時候跟隨父母搬到南京生活，1975年她考入南京港務管理處工作，由於從小就喜歡表演，加上很有表演天賦，1977年高英考上了江蘇省話劇團，從此開啟自己的表演生涯。

高英年輕的時候長得非常漂亮，1978年，高英拍攝了人生中的第一部戲「她倆和他倆」，與毛永明首次搭檔，次年影片一經上映，高英的名字就紅遍全中國，憑藉專業的演技，高英獲得了青年演員優秀創作獎。

而後，高英就開始獨挑大梁，拍攝了「等到滿山紅葉時」、「燕歸來」兩部熱播劇，在「燕歸來」劇中，高英與達式常合作，兩位資深演員用實力征服了觀眾，這三部影片也將高英的事業推上了高峰。

後來，高英又拍攝了「遠方的心」、「丈夫的祕密」、「搖啊搖，搖到外婆橋」、「緣來是愛」、「同一片藍天」、「多情的帽子」等劇，雖然在劇中並不是出演女一號，但作為配角高英的演技為每部作品增加了看點。

2012年，高英拍攝了「我是特種兵之利刃出鞘」，她在劇中飾演「何晨光（吳京飾演）奶奶」，給人留下了深刻印象。

2017年，「人民的名義」一經播出劇中的很多演員都再次走紅，其中就包括高英，她在劇中飾演吳心儀，戲分並不多，但足夠精采。

隨著年齡的增長，高英慢慢淡出了螢幕，其最後一部作品是2020年拍攝的「小丈夫」，不過，高英經常受邀參加一些活動，有時還會參加電影研討會。

據報導，電影人余塗曬出與高英的最後合影，照片中，高英的模樣變化很大，比年輕時瘦了很多，不過精神頭很足，沒想到再次聽到高英的消息，卻是她去世的消息，太突然了。

關於高英的婚姻，因為她本人非常低調，所以沒有公開討論過，她曾告知自己的家人都是普通人，想來丈夫並非圈內人。

高英拍攝了「燕歸來」熱播劇。（取材自網易號「180°視角」）
高英拍攝了「燕歸來」熱播劇。（取材自網易號「180°視角」）
高英年輕時舊照。（取材自新京報）
高英年輕時舊照。（取材自新京報）

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