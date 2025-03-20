我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

故意受傷、以走線身分威脅 揭南加驚人裝修騙局

美中若因台開戰 學者：美恐同時打4場戰爭

百度自清揭海外互聯網開盒路徑 網：愈解釋愈不靠譜

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
百度副總裁謝廣軍。（取材自百度百科）
百度副總裁謝廣軍。（取材自百度百科）

百度副總裁謝廣軍女兒開盒事件引發各界關注，百度20日召開資訊安全溝通會說明調查過程，並展示經第三方公證的調查結果，確認開盒事件的資料來自海外社會工程學數據庫（社工庫），排除謝廣軍洩漏嫌疑。但網友認為百度自清說法「愈描愈黑」、「一個個解釋愈來愈不靠譜」，也有人認為社工庫洩漏個資的問題存在已久，「接下來就看政府怎麼做了」。

綜合三言科技等媒體報導，百度20日展示經北京精誠公證處公證的開盒事件調查報告。百度安全負責人陳洋穿著印有「很安全」的工服，還原「開盒」事件的調查經過，並復現海外互聯網開盒洩露的路徑。

陳洋表示，專案小組調查謝廣軍的「歷史資料申請紀錄」、「權限紀錄」、「資料存取紀錄」及「資料庫伺服器登入日誌」等，確認其沒有百度使用者個人識別資訊資料權限，也沒有登入任何百度資料庫及伺服器，排除謝廣軍洩漏資料嫌疑。

藉由謝廣軍女兒透露的開盒路徑，專案小組經過多方確認， 「開盒」行為源自於境外社群平台（如Telegram群組）中傳播的「社工庫」。調查小組依據線索，鎖定涉事社工庫網站，發現其介面設計、資料展示格式（如有特定圖示的表格）與社群媒體流傳的截圖完全一致，初步驗證了洩漏資料的關聯性。

據了解，「社工庫」是駭客透過攻擊網站、欺詐用戶等手段獲取大量個人隱私數據，再將收集到的個人信息進行整理歸檔，形成一個龐大用戶隱私數據。透過這類社工庫，攻擊者可以查詢到目標人物的詳細信息，並用於人肉開盒、網路暴力、詐騙等非法活動。

百度透露，過去幾天，因為媒體鋪天蓋地的報導，這個社工庫已經暫停了。

百度表示，未來將積極響應和倡議推進「反開盒」聯盟的成立，共同加強資料隱私防護，嚴厲打擊非法資料竊取及洩漏行為，共同維護清朗網路空間。 

百度

上一則

才闢謠戀情...劉亦菲代言華為智界 網：被套路了

延伸閱讀

開盒亂象／中國記者：300元買到自己信息 對方1分鐘查到

開盒亂象／中國記者：300元買到自己信息 對方1分鐘查到
13歲女兒用百度數據庫「開盒」他人？ 副總裁致歉沒用

13歲女兒用百度數據庫「開盒」他人？ 副總裁致歉沒用
百度副總裁13歲女兒「開盒」風波 網友：不敢用百度了

百度副總裁13歲女兒「開盒」風波 網友：不敢用百度了
13歲女兒高調肉搜網友「沒在怕」 百度副總裁謝廣軍致歉

13歲女兒高調肉搜網友「沒在怕」 百度副總裁謝廣軍致歉

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留