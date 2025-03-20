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習近平巡雲南不忘談反腐：加強管理 嚴查各種違規

中央社台北20日電
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中共總書記習近平19日在雲南考察。圖為習近平在麗江古城考察時，與當地居民親切交流。新華社
中共總書記習近平19日在雲南考察。圖為習近平在麗江古城考察時，與當地居民親切交流。新華社

中共總書記習近平今天在昆明向雲南省黨政官員說，各級黨組織要加強黨員幹部教育管理，嚴查各種違規違紀，並藉近來展開的「中央八項規定精神學習教育」，把正風肅紀反腐貫通起來，引導廣大黨員幹部自覺遵規守紀。

央視新聞報導，習近平19日及今天先後前往雲南省麗江、昆明等地，由中共中央辦公廳主任蔡奇、中國國務院副總理何立峰及中央、地方黨政要員陪同視察調研，今天上午並在昆明聽取中共雲南省委和省政府工作匯報時，作上述表示。

習近平說，看一個地方黨的領導和黨的建設水準高不高，一個重要方面就是看「政治生態好不好」。各級領導幹部要確實履行管黨治黨責任，「作風正派、公道處事」，以自身模範行動推動「政治生態持續淨化」。各級黨組織要加強黨員、幹部教育管理，嚴肅查處各種違規違紀行為，讓「歪風邪氣沒有市場」。

他強調，黨中央已部署在全黨開展「深入貫徹『中央八項規定』精神學習教育」，各級黨組織和廣大黨員幹部要自覺增強學習教育的責任感與緊迫感，聯繫「全面從嚴治黨」的形勢任務，聯繫本地、本部門、本單位這些年抓作風建設的具體實踐，進一步吃透「中央八項規定」及其實施細則精神。

習近平說，要把握「中央八項規定」相關紀律處分條規，為查擺問題、集中整治打牢思想政治基礎。要把正風肅紀反腐貫通起來，引導廣大黨員幹部「自覺遵規守紀、大膽幹事創業」。

根據報導，習近平針對雲南發展表示，雲南區位條件獨特，要積極推進「高水平對外開放」，建設面向南亞、東南亞輻射中心。要高品質建設「自由貿易試驗區」，加強交通物流、能源、數位資訊大通道建設，使各類開放平台成為經濟發展的增長點。要拓展與周邊國家的經濟、科技、人才、醫療、文化等交流合作，讓「高質量共建一帶一路」可感可及。

習近平不忘強調，雲南民族眾多，要加強邊疆民族地區治理，拓寬「各民族全方位嵌入」的實踐路徑，深入推進「新時代興邊富民行動」，確實維護「民族團結、邊疆穩固」。

習近平 中共 國務院

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