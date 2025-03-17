中國自製新一代電磁槍 無噪音無彈殼

中國自主研製的最新一代電磁槍近日正式曝光。據央視軍事頻道於3月14日發布的影片顯示，該款電磁槍具備無噪音、無火光、無彈殼等特點。（取材自央視軍事頻道）

中國自主研製的最新一代電磁槍近日正式曝光。據央視軍事頻道於3月14日發布的影片顯示，該款電磁槍具備無噪音、無火光、無彈殼等特點，與傳統火藥槍械有顯著不同，象徵中國在電磁武器領域的技術突破。

據央視報導，電磁槍（Electromagnetic Gun）是一種利用電磁力加速彈丸的新型武器。與傳統槍械依賴火藥爆炸推進子彈不同，電磁槍透過電磁場將彈丸加速至超高速，具備高射速、低後座力與隱蔽性強等特點，在未來戰場上有廣泛應用潛力。

據央視軍事影片透露，中國最新一代電磁槍設計輕巧，可單手持握，顯示該技術已達較成熟階段。

根據影片披露，該款電磁槍採用現代化設計，配備多項高科技裝備，包括輕量化結構，重量較輕，單手可持握，機動性強。模組化設計，握把設置在中部，彈匣位於後方，便於使用者調整姿勢。同時還有高科技配備，前部搭載激光指示器，提升射擊精準度；槍身頂部除標準導軌外，還配有電子顯示屏，可顯示電量、剩餘彈藥數量及射擊模式等信息。此外，這款槍還可調節功率，支援切換單發及連發模式，適應不同作戰需求。

據悉，美國曾多次進行電磁軌道炮（Railgun）測試，但因技術成本及應用問題，該項目於2021年遭美軍叫停。反之中國近年在電磁武器領域技術突破頻繁，除了電磁槍外，中國亦被曝出正在測試艦載電磁軌道炮，顯示該技術或已進入實戰化階段。根據2023年中共解放軍 裝備展上的展示，曾展出數款不同類型的電磁發射裝置，包括輕量型個人武器與重型艦載電磁武器，顯示中國大陸在電磁技術領域的多方向發展。

電磁槍的無火光、無噪音、無彈殼特點，使其在城市巷戰、特種作戰及無人武器應用中具有極高戰略價值。例如，在巷戰或特種作戰中，電磁槍可有效降低槍聲暴露風險，提升戰場隱蔽性。「此外，電磁武器與無人機、機器人戰鬥系統結合，將大幅增強無人作戰能力」。有分析指，隨著中國不斷推進高能電磁技術發展，未來電磁武器的應用範圍或將涵蓋單兵作戰、艦載防空、反導防禦等多個領域，甚至可能影響全球軍事格局。