我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人商戶支票遭竄改險失13萬 銀行員工看破一可疑處

13歲女兒高調肉搜網友「沒在怕」 百度副總裁謝廣軍致歉

13歲女兒高調肉搜網友「沒在怕」 百度副總裁謝廣軍致歉

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
百度副總裁謝廣軍。（取材自百度百科）
百度副總裁謝廣軍。（取材自百度百科）

中國飯圈近日爆出一起網路暴力事件，有一名網友與其他人爭執後，多次「開盒」對方的個人隱私訊息，還稱自己身在加拿大不怕對方報警，又說自己的父親是百度高管。現在這名網友身分曝光，是百度副總裁謝廣軍的13歲女兒，謝廣軍也為此在微信朋友圈上發文道歉，稱「深感愧疚」，但網友吐槽「朋友圈道歉誰看得到？」

綜合紅星新聞、上觀新聞等媒體報導，謝廣軍13歲的女兒在微博網名為「你的眼眸是世界上最小的湖泊」（下稱「眼眸」），自2024年以來，多次在飯圈「開盒」素人，行為頗受爭議。今年3月上旬，一名孕婦網友因為對韓國女星的評論引發其他粉絲撻伐，「眼眸」參與了這場網暴，和許多人一起曝光對方工作單位，網上不但出現許多詛咒孕婦網友的發言，還有人造黃謠，並找到她丈夫的聯繫方式進行離間和謾罵。

一名博主小范表示，「眼眸」雖未直接對孕婦本人開盒，但開盒了一名幫孕婦說話的路人。小范透露，「眼眸」疑有多個微博帳號，從去年至今，已有數名飯圈網友被她開盒，其中一名是小范的朋友，「我朋友開盒的原因應該是粉絲屬性不同，她在互聯網上看到我朋友的發言，就直接公布了我朋友的信息。」部分截圖顯示，被曝光信息包括真實姓名、身份證號、個人手機號及歸屬地等。

根據「眼眸」多個帳號發布的信息，網友發現「眼眸」自稱在加拿大留學，並有線索指向「眼眸」疑為百度副總裁謝廣軍的女兒。如 「眼眸」曾發布一張在職證明稱自己父親月收入22萬元，證明中顯示其所述員工自2010年入職，現任職務為百度副總裁。還有一張其曾發布的收貨截圖，網友們在拉大亮度後發現收貨人為「謝廣*」。

「眼眸」曾曬出父親的在職證明。（取材自紅星新聞）
「眼眸」曾曬出父親的在職證明。（取材自紅星新聞）

網上輿論發酵後，百度副總裁謝廣軍17日發布微信朋友圈，向所有受影響的朋友鄭重道歉。他在文中表示，「我13歲的女兒在網上與人爭執，情緒失控下，把海外社群網站上的他人隱私信息發布在自己的帳號上，進而導致自己的個人信息也被曝光，引發大量負面言論擴散。作為父親，未能及時察覺並引導她正確處理問題，未能及時教會她尊重、保護他人及自己隱私，深感愧疚，向所有受影響的朋友鄭重道歉。」

針對此次事件，謝廣軍表示已與女兒溝通，並嚴肅批評其行為，也懇請網友停止擴散相關內容，給未成年人改正和成長空間。但網友認為，「朋友圈道歉給誰看啊」、「受害者也看不到他朋友圈啊」，要求謝廣軍應該公開道歉。

謝廣軍在微信朋友圈發文道歉。（取材自紅星新聞）
謝廣軍在微信朋友圈發文道歉。（取材自紅星新聞）

百度

上一則

鄧超、孫儷照片被當「廁所性別標誌」網友：禮貌呢

下一則

中國自製新一代電磁槍 無噪音無彈殼

延伸閱讀

百度AI大模型「文心一言」 訂價打趴ChatGPT、DeepSeek

百度AI大模型「文心一言」 訂價打趴ChatGPT、DeepSeek
百度AI大模型引爆價格戰 一口氣推出兩款 開放免費試用

百度AI大模型引爆價格戰 一口氣推出兩款 開放免費試用
百度李彥宏：今年是AI爆發元年 必須更大膽投入

百度李彥宏：今年是AI爆發元年 必須更大膽投入
中國BAT 大摩首選騰訊 擔憂百度搜尋

中國BAT 大摩首選騰訊 擔憂百度搜尋

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51
父子相隔24年相認，不約而同穿紫色服裝。(取材自縱覽新聞)

「我上岸了」深圳富豪懸賞千萬尋子 時隔24年成功認親

2025-03-15 09:00

超人氣

更多 >
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　