我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅暫未升級 道指大漲674點 史指那指創今年最佳交易日

兆彩獎券1張2元漲至5元 最高可8次抽獎

神戶學院大學中國籍教授返鄉失聯1年多 悄然回到日本

中央社東京14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本神戶學院大學執教的中國籍教授胡士雲1年多前返鄉探訪失蹤，校方發言人今天表示，他已經回到日本。

法新社報導，胡士雲是神戶學院大學的中國文學和語言學教授，2023年夏天他回老家探訪失蹤，引發各方關注他的人身安全。

校方發言人高村洋一（Yoichi Takamura）告訴法新社，胡士雲在日本的家屬於2023年9月首次向校方通報，自從他8月間或之後赴中就失聯，「然後他告訴我們他（今年）1月24日回到日本」。

高村還說，校方「詢問他在中國期間做了什麼，但沒有得到任何答案」。

根據神戶學院大學官網，胡士雲從2015年起在國際交流學院執教中文、中國文化與中國社會。

高村表示，下個學年4月開始，校方正在安排他的教職。

隨著北京當局加強關注海外中國民眾，近年來多位旅日的中國學者返鄉期間失蹤，胡士雲也是其中之一。

去年4月日本政府表示，正密切關注中國籍教授范雲濤的報導，這位在東京教授國際法和政治的學者，自從2023年返鄉迄今杳無音訊。

日本北海道教育大學教授袁克勤2019年返鄉奔喪後人間蒸發，之後中國外交部表示，他坦承從事間諜活動而遭拘禁。

日本 間諜

上一則

普亭拋與川普談烏克蘭協議 北京：願續發揮建設性作用

延伸閱讀

4艘中國海警船闖釣魚台海域 日海保警告立即離開

4艘中國海警船闖釣魚台海域 日海保警告立即離開
日本送餐機器人卡走廊「秒變臉」 客Po網吸27萬人按讚

日本送餐機器人卡走廊「秒變臉」 客Po網吸27萬人按讚
MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友
美準駐日大使：將加速武器交付助日成為抗中前沿

美準駐日大使：將加速武器交付助日成為抗中前沿

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51

超人氣

更多 >
長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開
紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」
好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高