科研人形機器人「天工行者」有6特性 人民幣30萬有找

全尺寸人形機器人「天工行者」。（取材自廣州日報）

中國人形機器人 產業爆發性成長，繼引入群體智能後，深圳機器人企業優必選近日聯合國家隊發布全尺寸科研教育人形機器人「天工行者」，售價29.9萬元（人民幣，下同，約4.1萬美元），成為業內首款售價低於30萬元的科研級人形機器人。目前「天工行者」已開放預訂，並將於第2季度正式交付。

綜合香港文匯報、廣州日報報導，優必選與北京人形機器人創新中心（以下簡稱「創新中心」）聯合推出的「天工行者」，具備高仿生、高強度、高性能、高穩定、高拓展、高開放等六大特性，可接受二次開發，並搭載通用具身智能平台「慧思開物」，擁有豐富的數據集，可降低人形機器人在科研領域的應用門檻。

據優必選相關負責人介紹，「天工行者」擁有170厘米的仿人身高、高度仿生的軀幹構型和擬人化的運動控制能力，全身多達20個自由度，能夠以每小時10公里的速度穩定奔跑，並具備在山坡、台階、沙地、雪地等複雜地形上平穩移動和抗衝擊干擾的能力。其關鍵部位採用鈦合金材質，配合大扭矩密度關節模組，確保了結構強度的同時實現了輕量化設計，能在常規科研環境下長時間穩定運行。

另外，「天工行者」還搭載了由創新中心研發的「慧思開物」通用具身智能平台。該平台圍繞「天工+開物」持續推動具身智能技術在科研、工業、商用服務、特種作業等領域的落地應用，並產生豐富數據集，能為高校和科研機構提供完整的人形機器人研究解決方案。