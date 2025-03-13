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習近平執意打造科技強國 分析：經濟趨緩也難阻撓

中央社台北13日電
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中國國家主席習近平。(新華社)
中國國家主席習近平。(新華社)

在今年中國全國兩會期間，中國國家主席習近平強調科技創新和產業創新深度融合，展現令中國成為「科技強國」的目標。分析認為，這樣的宣示顯示無論是經濟放緩、貿易戰再起，都無法阻撓這項計畫。

習近平在今年中國全國兩會期間，參加江蘇代表團審議時強調，科技創新和產業創新，是發展「新質生產力」的基本路徑。並稱科技創新和產業創新融合，要「搭建平台、健全體制機制，強化企業創新主體地位，讓創新鏈和產業鏈無縫對接」。

紐約時報中文網報導分析，習近平把今年的會議變成了一場精心策劃的活動，向他自己和他的願景致敬。敦促中國在人工智慧、生物技術和新武器等先進技術領域不斷取得進展。這樣的態度顯示，習近平不希望任何事情，包含經濟放緩、沉重的地方政府債務、與美國的貿易戰，阻礙他讓中國超越對手，成為科技大國的計畫。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corp.）的高級顧問古德瑞契（Jimmy Goodrich）觀察，習近平看到二戰後美國政府對科學的數十年投資，為美國帶來了巨大的成功，「中國希望複製這種成功」，而且他堅信，「只有更加自給自足，成為全球科學的領導者，中國才能成功地提升經濟、增強軍事能力，取得世界領先地位。」

報導提到，除了在江蘇代表團審議時的談話，習近平在聽取了科學家和教育官員的報告時，同樣強調教育在「把中國建設成為科技強國」中的作用；接見人民解放軍代表時，要求中國軍隊更高效地實施現代化計畫、剷除貪腐，並且更加靈活地應用先進技術，以便「加快發展新質戰鬥力」。

這些「優先事項」同樣反映在中國的年度預算中，預計今年中國政府在科技方面的支出將成長8.3%，教育支出成長6.1%，軍事支出成長7.2%。中國政府今年的科技預算約為1720億美元，僅次於美國。

報導指出，批評人士認為，習近平的「未來目標」代表艱難度日的中國國民將得不到幫助。在房價急劇下跌的影響下，經濟仍處於低迷狀態，而且退休人員的數量在增加，出生率在下降。然而，習近平相信，中國可以藉由增加技術項目和產業升級支出以克服困難。

習近平 全國兩會 貿易戰

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