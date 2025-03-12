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華裔學者返中潮 劍橋可穿戴技術專家贠國霖跟進

中國新聞組／即時報導
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劍橋大學物理學家贠國霖從英國回中國任教。(取材自科學網)
劍橋大學物理學家贠國霖從英國回中國任教。(取材自科學網)

華裔學者掀返中潮，繼核物理學家劉暢、數學家林華新自美回中國任教後，又有一位頂尖學者跟進。劍橋大學物理學家、可穿戴技術專家贠國霖從英國回到中國，在母校中國科學技術大學的近代力學系擔任特任教授。

香港英文媒體南華早報報導，中國科學技術大學官網顯示，贠國霖2017年畢業於中國科學技術大學，獲理學學士學位。2021年畢業於澳洲伍倫貢大學，獲博士學位。2021年至2024年先後在中國科學技術大學任博士後；英國劍橋大學任皇家學會牛頓國際學者、研究員。

自今年1月起，他在中國科學技術大學近代力學系擔任特任教授。中國科學技術大學近代力學系由著名科學家錢學森先生於1958年親自創建。

贠國霖的研究方向主要包括液態金屬，多尺度結構化覆合材料，及其在先進力學測量、自感知調控、和柔性電子設備中的應用。在Nature Communications, Science Advances, Matter等國際期刊發表SCI論文30多篇（第一、通訊9篇），引用1500多次。

據報導，去年，贠國霖以通訊作者身分在國際知名學術期刊「先進科學」上發表了一項關於可識別假手實時運動意圖的可穿戴系統的研究成果。他與中科大和伍倫貢大學的同行共同撰寫了這篇論文。

該系統使用由液態金屬覆合材料製成的傳感器手環，通過「檢測由前臂肌肉運動產生的壓力信號，從而識別手勢意圖」。論文稱，由於「液態金屬覆合材料具有卓越的壓敏性」，該系統識別運動的準確率超過90%，平均識別速度不到0.4秒。

研究團隊表示，該系統還可應用於無人駕駛等場景，比如電力驅動作業、太空探索和遠程醫療等領域。

觀察者網報導，近年來隨著西方科研環境惡化，越來越多的海外科學家選擇回國任職，中國高校和科研機構湧現一股世界頂尖科學家的加盟潮。

南華早報早前評論指出，在個人發展機會之外，這些研究人員還有著各式考量，包括在海外缺乏歸屬感、擔心美國政治環境等。但不論是華裔還是外國專家，都表示中國不斷提升的學術實力和青年人才儲備是吸引他們的主要原因。

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