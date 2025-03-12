我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾任命華裔陳立武出任新CEO 盤後股價飆升

CPI緩解經濟擔憂 科技股帶動那指上漲1.2%

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

中國四川的成都動物園疑似「伙食太好」，造成園內一隻金錢豹和另一隻黑豹，肥到「肚腩快拖地」，許多中國網友擔心影響牠們健康。園方澄清指出，兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。

江蘇廣電旗下客戶端荔枝新聞報導，日前有網友分享一則拍於成都動物園的影片，指園內一隻金錢豹和另一隻黑豹，體態異常圓潤，每走一步肚上肥肉也一擺一擺的，「肚腩快拖到地」，擔心兩隻豹已「胖成豬」，可能會影響健康。

影片在網路成為討論焦點，許多網友笑指園內的黑豹和金錢豹太愛吃，「都看不出來是豹了」、「貓咪貓肚胖了也這樣」、「動物也要控制飲食呀」、「場地空間太少，令牠們無法運動」。

也有網友擔心，兩隻豹是否染病才變胖，甚至懷疑牠們是否正在懷孕待產。

成都動物園園方10日回應，動物們發生這樣的情況，主要是因為是因為伙食吃得太好，並非生病等問題，單純就是吃到體重過胖而已。園方也強調，目前飼育員有給牠們安排減肥計畫，未來會減少牛肉等食物的供應。

上一則

內推1人賺2萬…華為爆「收錢招聘」醜聞 多人遭開除

下一則

台籍北大歷史學系副教授葉純芳病故 享年56歲

延伸閱讀

兩會焦點／刀郎以人大代表新身分亮相：要壯大音樂之都

兩會焦點／刀郎以人大代表新身分亮相：要壯大音樂之都
中國知名音樂人刀郎有新身分 任成都人大代表

中國知名音樂人刀郎有新身分 任成都人大代表
門票180元的動物園 獅虎獸卻養到「皮包骨」 園方回應了

門票180元的動物園 獅虎獸卻養到「皮包骨」 園方回應了
「這裡不是酒店」日療癒動物園禁男性單獨進入 園長曝真相

「這裡不是酒店」日療癒動物園禁男性單獨進入 園長曝真相

熱門新聞

王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭

12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭
郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思

郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
接受高壓氧治療突發大火 密州5歲華童遭燒死

接受高壓氧治療突發大火 密州5歲華童遭燒死