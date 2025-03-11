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中國建築師首位 徐甜甜獲沃爾夫建築獎

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浙江縉雲石宕（取材自微博）
浙江縉雲石宕（取材自微博）

2025年沃爾夫獎11日揭曉，今年的科學類獎項頒給了建築學、化學、物理學、醫學、農業領域的傑出科學家。值得注意的是，今年的建築獎首次頒發給了中國建築師徐甜甜，以表彰她「傑出的設計天賦以及她利用這種天賦改善中國農村經濟、社會和文化的有效性和創新性」。

據知社學術圈報導，徐甜甜，1975年出生於福建省。16歲保送清華大學建築系，後獲得美國哈佛大學設計研究學院建築城市設計碩士。2004年至今，在北京創立DnA建築設計事務所（DnA_Design and Architect）。

據報導，從那時起，她一直走在農村發展先鋒方法的前沿——這種方法與中國城市擴張的全面統一戰略形成鮮明對比。她沒有採用大規模改造的套路，而是採用了一種類似於「建築針灸」的方法，整合當地的材料和建築技術，優先考慮集體性和公共空間，促進了以融合性和可持續性為基礎的鄉村建築轉型。

在浙江松陽縣，DnA幫助重新活化了許多小村莊，建造了20多座公共建築，包括連接兩個村莊的石梅橋、室外竹亭和水利中心，以及紅糖廠、豆腐廠和米酒廠等實用建築。她的建築風格非常一致：偏愛木材、磚塊、石材等天然材料，使用得非常謹慎，但效果卻非常好。

徐甜甜因其傑出的設計天賦以及她利用這種天賦改善中國農村經濟、社會和文化的有效性和創新性而獲得沃爾夫獎。

財新網報導，沃爾夫基金會評價，徐甜甜的作品超越時間，既具有永恆價值，也契合時代需求，為更美好的未來鋪平了道路。

建築師徐甜甜表示，建築應該由「文脈」與「功能」出發。從她的第一件作品「宋莊美術館」，到今年在縉雲縣改造的九座廢棄石窟，始終緊扣初衷。

報導指出，在鄉村建築師就像中醫問診，「建築針灸」找出每個村落的特色。宋莊美術館初試啼聲便大獲好評，而自2014年起在浙江松陽持續進行的一系列鄉村設計，更是不可不提的佳話。徐甜甜不但曾以此為題，應邀參與2018威尼斯建築雙年展論壇，分享她從中發展出的「建築針灸」理念，2019年聯合國人類居住規畫署將此系列設計納入城鄉聯繫的示範案例，

浙江縉雲石宕。（取材自微博）
浙江縉雲石宕。（取材自微博）
橫坑竹林劇場（取材自微博）
橫坑竹林劇場（取材自微博）
中國建築師徐甜甜獲沃爾夫獎建築獎。（取材自微博）
中國建築師徐甜甜獲沃爾夫獎建築獎。（取材自微博）

哈佛大學 聯合國

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