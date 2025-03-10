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醫界代表「走到哪兒紮到哪兒」兩會為人紮了300多針

記者賴錦宏／即時報導
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大陸全國中醫界人大代表宋兆普在街頭為人施針。（圖／取自中新網）
大陸全國中醫界人大代表宋兆普在街頭為人施針。（圖／取自中新網）

大陸全國兩會期間，全國人大代表、河南省汝州金庚康復醫院院長宋兆普被偶遇，頻頻在街頭為人施針。原來，從醫45年的他已習慣隨身攜帶醫針，更透露自己在兩會期間已經用了300多針，「走到哪兒紮到哪兒」。宋兆普長期關注基層醫療、中醫藥文化傳承等問題。今年，他提出了鼓勵中西醫結合急救模式等建議。

據環球網報導，宋兆普介紹，有誰腰痛、腳痛、失眠都會找他針灸，「隨時隨地都可以幫人、助人、救人，是醫生的職責」。報導稱，宋兆普「針到病除」並非偶然，60多歲的他已經在旅途中救人10多次。

宋兆普現年61歲，是河南省汝州市金庚康復醫院的黨支部書記、院長。從醫45年來，宋兆普心繫患者，用精湛的中醫醫術造福百姓。

他曾帶領醫療團隊公益救治腦癱（腦性麻痺）棄嬰3,200多名，其中有1,500多名趨於正常化，820名陸續被國內外家庭收養，過上正常人的生活。也因此，宋兆普先後被授予大陸「全國勞動模範」「全國民族團結進步模範個人」「中華慈善獎慈善楷模」「全國助殘先進個人」「感動中原十大傑出人物」等一系列榮譽稱號。

今年，宋兆普就如何更好地傳承和發展中醫藥提出建議。他提議中醫藥管理部門整理、搜集中醫藥急救方法，為傳承推廣打下良好的基礎；將中醫急救技術納入《院前急救操作規範》，鼓勵中西醫結合急救模式；將中醫急救項目（如針灸急救）納入醫保報銷範圍，提升醫療機構參與積極性；加強技術研究與安全性保障，利用現代科技，進一步傳承創新中醫急救方法。對於循證醫學不能證明的，有普遍指導意義，療效明顯的中醫藥急救方法做先行推廣等。

全國兩會 河南 醫保

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