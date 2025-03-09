前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

網路名人、前中國記者王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚，情緒顯得極為低落；在直播過程中，王志安本人出現在鏡頭前斥責前妻，並要求她離開，最後選擇報警處理。

李汀在直播中提到，王志安說服她搬到日本 ，但兩個月後，她就被迫簽署離婚協議。

王志安在直播中途出現，用粗話斥責前妻，大喊「給我滾、從我家滾出去」，「妳在我們家住了九天了」，李汀回「是你把鑰匙給我的」，王志安說「妳私闖我們家，我馬上報警，妳把孩子嚇的」、「妳等著進監獄」。

王志安(左)的前妻李汀(右)9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚，王志安在直播過程也現身在鏡頭前。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

在王志安報警時，李汀在旁一直啜泣。

李汀還表示，以前她在中科院有個好工作，網路上也有許多人關注，但王志安不准她公開兩人婚姻，還要求她退出網路，因為「他已經是名人了，家裡不能有兩個人在風口浪尖上」。

李汀在鏡頭前反覆哭訴：「他要逼死我」、「離婚的時候他答應我的，當時他逼著我來日本」、「你們總是說我跟他離婚，不是的，是他逼著我離婚…嗚嗚嗚，他跟我離婚時是有條件的，他說他不會再生孩子，他說我們之間的女兒，是可以得到他全部的父愛，這都是他說的…。」

王志安曾任中央電視台（CCTV）記者和《新京報》調查記者，2019年因被中國網路禁言，他移居日本，並開始以獨立記者身分工作，後來開始經營自媒體。

2024年台灣總統大選 後，他因爭議言論被禁止入境台灣五年。

影片來源：YouTube@大臉撑在小胸上