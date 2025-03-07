習近平出席解放軍團組會 強調查處腐敗

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平7日出席14屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話。新華社

中共 總書記習近平 7日下午出席14屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，要堅持勤儉建軍，提高經費使用精準度和效費比，並且要深入查處腐敗問題。

中國官媒央視新聞報導，正值中國全國兩會期間，習近平今天下午出席14屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。

報導指出，會上有6位代表先後發言，分別就統籌武器裝備試驗鑑定資源、創新規劃執行管理、提高經費使用管理效益、加強軍工產能保障、推進國防陣地工程建設、用好新興領域資源等提出意見建議。

習近平聽取發言後在會上發表講話。他指出，共軍 建設「十四五」規劃實施4年多來，取得一系列成果，同時也面臨不少矛盾和問題。要處理好進度和質量、成本和效益、全局和重點、發展和監管、規劃執行和能力形成的關係，「走高質量、高效益、低成本、可持續發展路子」，確保建設成果經得起歷史和實戰檢驗。

習近平指出，要加緊解決規劃執行中的堵點卡點問題，強化跨部門跨領域跨軍地統籌，強化政策運用和供給，增強政策取向和工作指向一致性，全力暢通規劃執行鏈路。要善於運用現代管理理念和方法手段，持續完善戰略管理制度機制，增強規劃執行的系統性、整體性、協同性。要堅持勤儉建軍，科學配置國防資源投向投量，提高經費使用精準度和效費比。

習近平指出，完成共軍建設「十四五」規劃目標任務，離不開國家經濟社會發展大體系支撐。要強化軍地合力，用好地方優勢力量和資源，提高共軍建設質量和效益。要抓住中國新質生產力發展機遇，創新戰鬥力建設和運用模式，健全先進技術敏捷響應和快速轉化機制，加快發展新質戰鬥力。

習近平強調，要開展規劃執行全過程專業化評估，評出發展質量、評出建設效益、評出體系作戰能力。要把監管擺在更加突出的位置，構建完備有效的監管體系，加強融合監督、聯合審計，深入查處腐敗問題。要更好發揮監管對規劃執行的服務和促進功能，確保規劃收官質量托底、能力托底、廉潔托底。

報導指出，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員劉振立、張升民參加會議。

綜合英國金融時報等媒體此前報導，今年全國「兩會」，軍方代表名額的減少幅度，比全國人大及政協的任何省區及界別都要大。