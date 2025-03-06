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李嘉誠帶領長和賣巴拿馬港口 從政治漩渦抽身又大賺

中央社台北6日電
現年96歲的香港首富李嘉誠。（路透）
現年96歲的香港首富李嘉誠。（路透）

「超人」李嘉誠旗下長和集團出售巴拿馬運河等港口，獲利超過190億美元現金，震驚市場。觀察這項交易，長和面對美國施壓沒有公開回應，而是低調交易，外媒更指96歲的李嘉誠親自參與談判，數周內就使長和從政治漩渦抽身且大賺。

美國總統川普（Donald Trump）多次表明要拿回巴拿馬運河，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）1月接受媒體訪問時表示，巴拿馬運河兩端港口是由一家總部位在香港的公司營運，「每家在中國或香港營運的公司均受中國控制，比以往任何時候都更受中國控制」，它們必須做中國政府要它們做的事。

營運巴拿馬運河兩端巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal），是和記港口集團持有的巴拿馬港口公司，其母公司長江和記實業捲入這場地緣政治風暴中。

正當外界關注長和如何拆彈、保留核心的港口業務，包括是否向美國政府釐清其獨立香港公司的身分等，長和沒有公開回應。

直至4日長和突然公布，與貝萊德（BlackRock）組成的財團達成原則性協議，出售和記港口持有的巴拿馬港口公司90%股權，以及長和在和記港口與相關公司持有的80%有效控制權益，包括於23個國家43個港口的199個泊位等。交易不涉及在香港和任何中國大陸的港口。

在這次交易中，長和獲得超過190億美元的現金收入，接近長和的市值，消息震驚市場，並帶動長和股價在這2天急漲。

澳洲金融評論報今天報導，自川普1月20日就職演說中重申要奪回巴拿馬運河後，這項交易已開始在香港籌劃。長和認為，光是因為政治敏感就出售巴拿馬運河的港口並不明智，但此舉是為公司扭轉過去數年股價下跌的好機會。

報導表示，2018年已退休的長和創辦人李嘉誠、其長子長和主席李澤鉅，以及貝萊德執行長芬克（Larry Fink）等巨頭都有參與談判，主要以視訊會議、電話方式，此次交易談判在數周內完成。

雖然長江和記實業的共同執行董事陸法蘭（Frank Sixt）在聲明中表示，此次交易「純屬商業性質，與最近巴拿馬港口的政治新聞完全無關」，不過，外界普遍認為長和是在地緣政治壓力下出售港口。

有不願具名的香港金融學者向中央社表示，若長和繼續營運巴拿馬運河港口，在地緣政治緊張加劇下，將會面對更多不確定性，包括可能面對訟訴，或更多來自美國的施壓及威脅。長和在全球多地擁有港口，若沒有解決巴拿馬運河港口的問題，可能會影響到其他港口的營運。

外媒此前報導，巴拿馬政府曾考慮取消與和記港口的合約，並對該公司進行審計。

有不願具名的香港時事評論員向中央社表示，外界認為李嘉誠是受到美國施壓而出售港口，在地緣政治博弈下也難逃一劫，但從另一角度看，這是商業行為的精準計算。

他指出，作為事業版圖遍布全球的頂尖跨國企業創辦人，李嘉誠自有其國際視野及布局，懂得如何遊走於不同政治角力中，「可能這次是以退為進，為日後帶來更大利益」。

巴拿馬運河 香港 川普

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