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美起訴12名中駭客及公安 中外交部斥：典型賊喊捉賊

記者陳湘瑾／即時報導
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中國外交部6日主持例行記者會，發言人林劍回應近期涉美提問。（歐新社）
中國外交部6日主持例行記者會，發言人林劍回應近期涉美提問。（歐新社）

中國外交部6日召開例行記者會，發言人林劍回應近期涉美提問。關於美國司法部5日宣布，指涉嫌入全球電腦入侵活動，起訴12名中國的駭客及執法人員，林劍回應，美方的相關做法是虛偽的雙重標準，更是典型的「賊喊捉賊」。

林劍表示，中方堅決反對美方對中國的無理指責，要求美方立即停止濫施制裁的錯誤做法。他指出，2024年12月，中國的網路安全機構發布2起美國情報機構對中國高技術企業實施網路攻擊的最新案例，作為全世界最大的「駭客帝國」，美方的相關做法是虛偽的雙重標準，更是典型的「賊喊捉賊」。

上述林劍提到的案例，為中國國家互聯網應急中心在去年12月在官網發布公告指出，中國某先進材料設計研究單位和某家智慧能源和數位資訊大型高科技企業，疑遭美國情報機構網絡攻擊，藉此竊取商業秘密事件。當時，該中心沒有公開受害企業機構名稱，美國國務院也並未回應這項指控。

另有記者提問，美國國防部長赫塞斯接受媒體採訪時稱，美國並不尋求與中國開戰，但將在美國總統川普的領導下重建軍隊，為戰爭做好準備，詢問中國外交部對此有何評論。

林劍回應，美方官員的有關言論蓄意煽動意識形態對抗，鼓譟中國威脅，「奉勸美方，不要用自身的霸權邏輯鏡像中國，不要用過時的冷戰思維看待中美關係，不要以戰略競爭為名，行對華遏制打壓之實。」他指，中方立場明確、一貫，無論是關稅戰還是貿易戰，無論是冷戰還是熱戰，「都打不得、也打不贏」。

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