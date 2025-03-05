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芬蘭安全情報局：中國間諜積極活動威脅國安

中央社斯德哥爾摩5日專電

芬蘭安全情報局發表國家安全檢視報告，俄羅斯目前仍是芬蘭國家安全最大的威脅；而中國在芬蘭的間諜不斷在個人及社群媒體上積極蒐集情報，已成為國安威脅的主要國家之一。

芬蘭安全情報局（Supo）4日召開記者會發表最新的國家安全檢視報告指出，俄羅斯仍是芬蘭國家安全最大的威脅，安全情報局也警告公共資訊不宜太過公開，以免有心人士利用健康與基因資料進行公共衛生攻擊，此外中國對芬蘭的間諜情報活動也在記者會中被提及。

芬蘭安全情報局長馬提里爾斯（Juha Martelius）表示，俄羅斯對芬蘭進行長期與短期的情報工作，中國也在芬蘭積極地進行間諜行動。

馬提里爾斯表示，俄羅斯的情報工作主要針對芬蘭的北約政策、重要基礎建設、軍事防禦能力與國防工業。安全情報局調查發現，俄羅斯情報單位試圖取得特定人士的資訊，對於芬蘭的網路情報工作也有所增加。

根據安全情報局的資料，中國是造成芬蘭間諜情報威脅的主要國家之一，中國的情報工作包括個人情報蒐集以及網路間諜。中國也透過社群媒體進行情報工作。

安全情報局表示，這些獨裁國家透過代理人在網路世界混淆事實、增加調查困難度，製造更多不確定性，他們多利用社群媒體招募代理人，並用加密貨幣付款，讓人根本不知道在為什麼人或單位做事。

報告也指出，俄烏戰爭爆發後，俄國在歐洲的影響力降低，因此俄羅斯改變策略，透過破壞行動來影響歐洲。

記者會中也提及，俄烏戰爭後，俄羅斯遭到世界制裁，以致於對中國依賴大增。

根據安全情報局的資料，中俄兩國在北極區域的活動增加，兩國在北極地區共同進行海岸巡防，俄國利用中國的技術與投資，在北極地區進行能源計畫，兩國也有更加緊密的北極研究合作。

中俄兩國在芬蘭海域也進行了許多共同的軍事演練。

報告指出，北極地區對核子武器的發展、使用、發現與對抗都具有極高的重要性，這個區域的位置也有重要安全、商業與技術價值。

俄羅斯 間諜 社群媒體

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