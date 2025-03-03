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中國公民記者張展案將開庭 檢方建議量刑4至5年

中央社台北3日電
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中國公民記者張展2024年5月13日刑滿獲釋，但僅3個月後又因前往甘肅營救被捕社會活動人士張盼成而在陜西被上海警方帶回，並再次遭到羈押。（路透資料照片）
中國公民記者張展2024年5月13日刑滿獲釋，但僅3個月後又因前往甘肅營救被捕社會活動人士張盼成而在陜西被上海警方帶回，並再次遭到羈押。（路透資料照片）

上海市浦東新區法院據報近期可能開庭審理中國公民記者張展二度被控「尋釁滋事罪」一案。知情人士透露，檢方建議判處張展4至5年有期徒刑。張展去年才因報導武漢疫情坐牢4年刑滿出獄。

張展因報導武漢COVID-19疫情而廣為人知。2020年2月，她以公民記者身分記錄當地封城和防疫情況，同年5月被捕，並於12月在「尋釁滋事罪」罪名下獲刑4年。

美國自由亞洲電台今天報導，張展2024年5月13日刑滿獲釋，但僅3個月後又因前往甘肅營救被捕社會活動人士張盼成而在陜西被上海警方帶回，並再次遭到羈押；9月初因涉嫌尋釁滋事罪遭刑事拘留，關押在上海浦東新區看守所。

據接近張展家人的消息人士透露，張展案最快將於近期開庭。

報導引述山西維權律師張先指出，檢察院起訴書建議法院對張展判處4至5年有期徒刑，而5年的可能性較大，「因為她第一次已經被判刑4年，而法院量刑是根據過往案底。我估計要判4年半到5年，這跟當局政策有關，而且一定要比上一次刑期要重」。

據報導，上海一名馬姓律師代理張展案。律師雖能會見張展，但已被警告不得對外披露案件消息。

張展再次被捕引起國際社會廣泛關注。國際特赦組織稍早前曾表示「張展的再度被拘留，凸顯了中國當局對異見聲音的零容忍態度」；無國界記者也呼籲中國政府立即釋放張展，並確保她的基本權利。

報導說，張展目前關押於上海浦東新區看守所，並在獄中再次絕食抗爭，並被強制灌食。由於當局封鎖消息，外界對張展健康狀況和具體處境知道甚少。家屬則疑似受到官方壓力，至今保持沉默。

報導強調，國際社會正密切關注張展案的最新動態，並且持續呼籲中國政府確保張展的安全與自由

張展 疫情 武漢

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